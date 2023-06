PORDENONE Blues & CO. Festival: dal 30 giugno al 6 luglio torna il boutique festival

Pordenone si prepara ad accogliere i nuovi appuntamenti della grande musica d’autore, con gli spettacoli dal vivo dei più rinomati e ricercati artisti internazionali: torna il Pordenone Blues & Co. Festival con una line up multigenere e trasversale, da venerdì 30 giugno a martedì 6 luglio, al Parco San Valentino.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3pgxJeh

Giunto alla 32° edizione, la rassegna è un vero fiore all’occhiello nel panorama musicale in Europa, affascinante e ogni anno sorprendente, che va in scena nel periodo più caldo dell’anno, nel cuore del Friuli-Venezia Giulia.

Evento di punta dell’estate ventiventitre per gli appassionati della musica blues, rock e metal; unico nella scena musicale blues europea, tanto che dal 2010 è incluso nell’European Blues Unione, l’associazione che racchiude i più importanti kermesse blues europei.

Anno dopo anno il Pordenone Blues & Co. Festival ospita artisti acclamati in tutto il mondo, accoglie lo spettacolo d’autore e sperimenta nuovi modi di reinventarsi, anche in base alle esigenze del pubblico; per questo motivo arricchisce la cultura del territorio e ha una grande valenza anche in termini di affluenza turistica, nel periodo a cavallo tra giugno e luglio con il 60 % di pubblico proveniente da fuori regioni e oltre 1000 biglietti venduti all’estero nel 2022. Pordenone Blues & Co. Festival crea dunque opportunità al cosiddetto “turismo del festival”, generando a Pordenone le circostanze adatte per un indimenticabile soggiorno in una città tra le più belle e caratteristiche del Nord Italia, aperta a scenari sempre nuovi.

Ora si appresta a vivere la sua fase più bella, in una città viva e che risuonerà di spettacolo puro.

PORDENONE BLUES Festival 2023

Venerdì 30 Giugno: Inaugurazione della 32° edizione del Pordenone Blues & Co. Festival con i DEEP PURPLE + SUPERDOWNHOME c/o Parco San Valentino (evento a pagamento: prato € 60,00 + d.p – pit € 75,00 + d.p );

sabato 1 Luglio: THE CULT + THE DAMN TRUTH c/o Parco San Valentino (evento a pagamento: € 40,00 + d.p.);

domenica 2 Luglio: THE STRANGLERS + BUZZCOCKS + RUTS DC c/o Parco San Valentino (evento a pagamento: € 30,00 + d.p.);

martedì 4 Luglio: AIRBOURNE + ROYAL REPUBLIC c/o Parco San Valentino (evento a pagamento: € 35,00 + d.p.);

mercoledì 5 Luglio: NORMAN BEAKER c/o Chiostro Biblioteca Pordenone- P.zza XX Settembre,11 (Ingresso gratuito);

