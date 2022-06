MAROSTICA Summer Festival 2022: dall’8 al 21 luglio a Marostica (Vicenza)

Star della canzone italiana, icone pop, artisti internazionali, ma anche musical, dance e un po’ di humor. Ritorna a brillare l’ottava edizione di Marostica Summer Festival, il festival di musica e spettacolo organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città nella celebre Piazza degli Scacchi.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/marostica2022

Angelo Pintus (8 luglio)

Achille Lauro – Electric Orchestra (9 luglio)

Mamma Mia! (12 luglio) musical

Ben Harper & The Innocent Criminals (13 luglio)

Antonello Venditti & Francesco De Gregori (14 luglio)

90 Wonderland – il party anni ’90 (16 luglio) – gratuito

Tommaso Paradiso (18 luglio)

LP (19 luglio)

Ghali (20 luglio)

Riccardo Cocciante (21 luglio)



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/marostica2022

“La Città di Marostica si conferma teatro di grandissimi eventi – dichiara il sindaco Matteo Mozzo – Anche nei tempi difficili della pandemia, abbiamo dato continuità, con DuePunti Eventi, al festival, assumendoci forti responsabilità in merito alla sicurezza. La manifestazione è cresciuta a livello artistico e mediatico, diventando un volano per l’economia e la promozione della città e Marostica è conosciuta anche per questo appuntamento che negli anni ha ospitato con successo importanti nomi del panorama nazionale ed internazionale”.

“Anche quest’anno ci attende una edizione straordinaria sia per il numero che per la qualità degli eventi – afferma Ylenia Bianchin, assessore allo spettacolo e al turismo della Città di Marostica – La città è pronta ad accogliere non solo gli artisti italiani e stranieri che di solito si innamorano della nostra cittadina e il suo splendido scenario, ma anche i numerosissimi visitatori, con servizi e attività adeguati. Dobbiamo valorizzare al massimo l’occasione dei grandi eventi di spettacolo per promuovere a livello turistico il nostro territorio”.

“Il cartellone contempla diversi generi musicali e di spettacolo e differenti target di pubblico – spiega Valerio Simonato, titolare di DuePunti Eventi – Dalla musica leggera al rap, dal rock al pop, il programma ospita alcuni fra i maggiori rappresentanti della scena musicale contemporanea. Il festival, come da tradizione, si apre anche al musical di alto livello e alla comicità, senza far mancare una serata ad ingresso completamente gratuito, con la dance anni ’90. Insomma, ce n’è per tutti i gusti, fra eventi popolari ed eventi più esclusivi, come la serata di chiusura con Riccardo Cocciante, un artista immenso che desideravamo ospitare da tempo”.

Angelo Pintus, l’8 luglio, vero portento della comicità italiana, sarà in scena con il suo nuovo show “Non è come sembra”. Con questo spettacolo il comico triestino porterà tutta la sua energia e la voglia di stare sul palco, osservando le persone che ha attorno e raccontando le proprie esperienze di vita in momenti esilaranti.

Il 9 luglio, nel tour Achille Lauro Superstar – Electric Orchestra l’artista sarà accompagnato da un’orchestra dal vivo di 52 elementi, oltre ai cinque componenti della sua rock band, e porterà in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi, evoluzione di tutto ciò che abbiamo visto finora nei suoi diversi progetti. Uno spettacolo che si annuncia indimenticabile, che ripercorre tutte le fasi della carriera di uno degli artisti più istrionici, dissacranti e innovativi della scena italiana.

Il 12 luglio grande ritorno di “Mamma mia!”, il musical dei record firmato Massimo Romeo Piparo, con Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz, che già ha fatto sognare il pubblico di Piazza degli Scacchi. Con un cast di oltre 40 artisti tra i più affermati del musical italiano e l’orchestra dal vivo, gli spettatori potranno scatenarsi al ritmo coinvolgente delle celeberrime hit degli ABBA. Una storia di romanticismo, coraggio, anticonformismo e divertimento.

Il 13 luglio l’atteso concerto di Ben Harper & The Innocent Criminals (13 luglio), in scaletta del 2020. Uno dei cantautori più influenti della sua generazione, si esibirà insieme alla sua band storica, nata nel 1993 e formata dal percussionista Leon Mobley, il bassista Juan Nelson, il batterista Oliver Charles e il chitarrista Jason Mozersky. Ben Harper ha annunciato il suo nuovo disco, Bloodline Maintenance, in uscita il 22 luglio, il diciassettesimo in studio. Ad anticipare la nuova fatica è il singolo We Need To Talk About It, un brano che, sostenuto dalla chitarra funky di Harper, si rivolge in maniera provocatoria alle ferite della schiavitù, tra cori gospel e tamburi africani, e ben rappresenta l’animo soul e personale del disco.

Il 14 luglio Antonello Venditti & Francesco De Gregori saranno i protagonisti di un evento imperdibile. Una storia comune e diversa: due artisti che hanno segnato la canzone d’autore e la musica italiana. Dopo il debutto con l’album “Theorius Campus” (1972), le loro carriere si sono divise, restando sempre parallele. Il resto è storia… fino ad arrivare ad oggi, al loro primo tour che li vedrà protagonisti insieme sullo stesso palco con un’unica band in alcune delle location più suggestive d’Italia.

Il 16 luglio spazio alla musica dance con il summer party anni ’90, serata dance tutta da ballare ad ingresso gratuito.

Il 18 luglio arriva Tommaso Paradiso, con una scaletta formata da tutti i suoi più grandi successi. Dopo aver conquistato le radio, il web e il cuore del pubblico di tutta Italia con Thegiornalisti e il loro nuovo pop italiano, il cantante romano cavalca infatti il momento da solista, iniziato nel 2019 con il singolo Non avere paura.

Il 19 luglio tour italiano anche per la cantante newyorkese LP, al secolo Laura Pergolizzi, che ripropone dal vivo tutti i brani del suo repertorio che hanno scalato le classifiche di tutto il mondo, da “Lost on You” (più di 1 miliardo di streams in tutto il mondo) ad “Other People” fino a “The One That You Love”, il cui video ha raggiunto più di 17 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il 20 luglio attesa per uno dei maggiori rappresentanti della scena rap italiana. Ghali ha appena pubblicato Sensazione Ultra, il suo terzo album, che mostra gli aspetti più tormentati del rapper senza rinunciare a quelli più leggeri e che egna un’evoluzione artistica rispetto a Album (2017) e DNA (2020). Nel mix linguistico e culturale, Ghali evidenzia le sue due anime, quella più legata alla musica hip hop e quella pop.

In chiusura, il 21 luglio, Riccardo Cocciante, il grande autore e interprete di Bella senz’anima, Margherita, Quando finisce un amore, Se stiamo insieme, per citare solo alcuni titoli di un repertorio che contiene moltissime perle indimenticabili, e compositore acclamatissimo dell’opera popolare “Notre dame de Paris”, da anni tra gli show più seguiti nel mondo. Ad accompagnarlo l’Orchestra sinfonica “Saverio Mercadante” diretta dal Maestro Leonardo de Amicis.

La grande musica non si esaurisce con il festival. Il 14 settembre, infatti, in Piazza degli Scacchi arriva il celebre tenore Andrea Bocelli, in scena con coro e orchestra. Dopo il rinvio a causa del Covid, un prestigioso evento internazionale, già esaurito in ogni ordine di posto.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/marostica2022

Angelo Pintus (8 luglio)

Achille Lauro – Electric Orchestra (9 luglio)

Mamma Mia! (12 luglio) musical

Ben Harper & The Innocent Criminals (13 luglio)

Antonello Venditti & Francesco De Gregori (14 luglio)

90 Wonderland – il party anni ’90 (16 luglio) – gratuito

Tommaso Paradiso (18 luglio)

LP (19 luglio)

Ghali (20 luglio)

Riccardo Cocciante (21 luglio)



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/marostica2022