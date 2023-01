IDLES in concerto il 13 Luglio al Fake Fest 2023 di Bellaria Igea Marina (RN)

Ci mancavano da morire, e dopo un anno gli IDLES tornano in Italia, come primi Headliner, per un’unica imperdibile data italiana!

IDLES

13 luglio 2023 – Bellaria Igea Marina (RN)

FAKE FEST @ Beky Bay

Nei 5 anni trascorsi dal rilascio di Brutalism, gli IDLES hanno raggiunto ottimi traguardi, tra cui un album alla numero uno, diversi tour sold out e partecipazioni come headliners a festival in giro per il mondo. L’album successivo, Joy as an Act of Resistance, ha ulteriormente lanciato la band nella scena musicale inglese (e non solo), spianando la strada per l’enorme successo di Ultra Mono – il loro primo album alla numero 1 nel Regno Unito.

CRAWLER, rilasciato l’anno scorso, è riuscito a soddisfare le aspettative della loro nuova fanbase mondiale, espandendo il sound della band con brani più melodici e introspettivi.Durante il loro percorso gli IDLES sono riusciti a guadagnare un’ampia gamma di fan accaniti-sin dai loro primi successi dovuti a Steve Lamacq e BBC 6 Music, il circuito indipendente di musica dal vivo e la comunità di AFGang, i quali hanno successivamente realizzato il film “Don’t Go Gentle: A Film About IDLES”, rilasciato in tutto il mondo e presentato a diversi festival del cinema internazionali.

Biglietti disponibili solo su DICE da Giovedì 25 gennaio H 12.

https://link.dice.fm/pe39a1a5d1e1