I-DAYS 2022: Imagine Dragons, Green Day, Greta Van Fleet e tanti altri protagonisti a Milano

Dal 9 al 15 giugno 2022 torna I-DAYS, il più grande festival pop-rock di Milano! Una line up stellare con Imagine Dragons, Green Day, Greta Van Fleet come headliners, nella venue dell’Ippodromo SNAI La Maura, una nuova area allestita in uno dei polmoni verdi nel centro di Milano con tecnologie innovative che, per spazi e accessibilità, diventa il luogo ideale per ospitare i più importanti concerti nazionali ed internazionali.

I-DAYS Milano è il festival che detiene a tutt’oggi il record di biglietti venduti in Italia (210 mila nell’edizione 2017). Stessi numeri all’Area Expo nel 2018 dove insieme al concerto di Eminem, sono arrivate più di 200 mila persone.

Giovedi 9 Giugno 2022

16:00 Apertura porte

17:15 Ego Kill Talent

18:30 The Amazons

19:45 The Struts

21.30 Greta Van Fleet

Sabato 11 Giugno 2022

09:00 Apertura foyer

13:00 Apertura porte

17:15 Kennyhoopla

18:30 Mother Mother

19:45 Rkomi

21:30 Imagine Dragons

Mercoledi 15 Giugno 2022

Orari da annunciare

Amyl And The Sniffers

Weezer

Green Day

Si inizia giovedì 9 giugno con i GRETA VAN FLEET, che in soli tre anni sono passati dai tour nei piccoli bar di Detroit e Saginaw a salire on stage come headliner nei cinque continenti con il triplo della popolazione della loro città natale. La band ha pubblicato il 16 aprile 2021 l’album The Battle at Garden’s Gate, che ha definitivamente incoronato il gruppo guidato dai tre fratelli Kiszka l’erede ufficiale del nuovo hard rock internazionale.

L’attesissimo evento del festival sarà l’appuntamento di sabato 11 giugno con gli IMAGINE DRAGONS, band che ha reinventato il concetto di rock, ottenendo uno straordinario successo planetario. La tappa italiana del “Mercury World Tour 2022” agli I-Days ha avuto uno straordinario successo di pubblico che, dall’apertura delle prevendite a novembre (ancora non si conoscevano le condizioni che avrebbero regolato i concerti estivi), ha accolto l’invito superando ad oggi i 60 mila biglietti. Con 46 milioni di album venduti in tutto il mondo, 74 miliardi di stream, 4 dischi di platino per gli album e oltre 30 dischi di Platino per i singoli, gli Imagine Dragons si confermano una delle rock band che ha venduto di più, da quando a cavallo del 2010 hanno letteralmente reinventato il concetto di rock, ottenendo uno straordinario successo planetario con hit come Radioactive, Demons, Believer, Thunder e Whatever It Takes – per citarne alcune.

Sempre sabato 11, sul palco degli I-Days 2022 ci sarà RKOMI che appena nominato giudice della nuova edizione di XFactor prosegue la sua inarrestabile corsa con l’ “Insuperabile Summer Tour 2022”. Dopo l’esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi per l’album “Taxi Driver”, il più venduto e ascoltato del 2021 e già cinque volte disco di platino – arriva sul palco degli I-Days. Quella 2022 infatti si prospetta una stagione “caldissima” per Rkomi! “Insuperabile Tour”, che segue il sold-out del precedente tour nei club, è il modo migliore per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari, che porterà l’artista ad attraversare l’Italia per tutta l’estate, con tappe nei principali festival e nelle più importanti arene della penisola da giugno ad agosto.

A chiudere il festival mercoledì 15 giugno i GREEN DAY con i Weezer, band alternative rock statunitense e Amyl And The Sniffers, rock band australiana in apertura. Un ritorno attesissimo quello dei Green Day. Il gruppo californiano guidato da Billie Joe Amstrong porta in Italia il suo ultimo album, “Father of All Motherfuckers” definito dalla band un “disco di sopravvivenza al caos” per fronteggiare con energia punk rock i 50 anni compiuti quest’anno dai tre membri del gruppo.