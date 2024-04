HEROES Festival 2024 aggiunge nuove tappe e nuovi artisti: TIROMANCINO, DOV’E’ LIANA, POPULOUS e…

La manifestazione, prodotta da Music Innovation Hub al fianco del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS e in collaborazione con UN SDG Action Campaign, arriverà a Torino (Cascina Falchera) con un doppio appuntamento: venerdì 10 maggio una prima serata all’insegna del cantautorato più raffinato con Tiromancino e in apertura Clauscalmo; sabato 11 maggio, dove ci si orienterà verso coordinate italo disco con il djset di Emmanuelle e a seguire il live dei Dov’è Liana.

Si aggiunge anche una data milanese, venerdì 17 maggio con Deena Abdelwahed e Populous a BASE Milano all’interno del WeWorld Festival – appuntamento annuale sulla parità di genere – per una serata tutta da ballare in cui l’elettronica incontrerà sonorità mediorientali.

Dopo gli annunci di Lucio Corsi e Casino Royale il 16 maggio al DumBo di Bologna e di Cosmo il 21 maggio all’Averna Spazio Open di Palermo, salgono a cinque le tappe di Heroes Festival e presto verranno comunicati anche gli ultimi appuntamenti in cartellone.

HEROES 2024 (more to be announced)

10 MAGGIO – CLAUSCALMO, TIROMANCINO – TORINO (CASCINA FALCHERA)

Evento inserito nel programma di Salone Off

11 MAGGIO – EMMANUELLE , DOV’È LIANA- TORINO (CASCINA FALCHERA)

Evento inserito nel programma di Salone Off

16 MAGGIO – LUCIO CORSI, CASINO ROYALE – BOLOGNA (DUMBO)

In collaborazione con Indie Pride

17 MAGGIO – DEENA ABDELWAHED, POPULOUS – MILANO (BASE)

Evento inserito nel programma di WeWorld Festival, in collaborazione con BASE Milano

21 MAGGIO – GO-DRATTA, COSMO – PALERMO (AVERNA SPAZIO OPEN)

In collaborazione con Sicily Music Conference

L’edizione 2024 di Heroes sarà un festival musicale diffuso che attraverserà l’Italia nel mese di maggio facendosi portavoce e megafono del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS, in programma dal 7 al 23 maggio con concerto di chiusura venerdì 24 maggio. Per proporre eventi nel cartellone del Festival dello Sviluppo Sostenibile, è possibile inviare una candidatura al seguente link: https://2024.festivalsvilupposostenibile.it/it/candida-ora/

Ogni appuntamento di Heroes è realizzato in collaborazione con un importante interlocutore locale e intende valorizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Le stesse venue prescelte sono location dal riconosciuto valore sociale e culturale, poli di aggregazione della comunità locale. Attraverso il viaggio di Heroes da nord a sud dell’Italia, Music Innovation Hub si prefigge di comunicare un’interpretazione delle città e del loro contesto in modo differente, attraverso ciò che la musica contribuisce a creare nell’immaginario collettivo delle stesse città scelte.

“Dagli artisti e le artiste che si esibiscono sul palco alle diverse realtà che ospitano i concerti in programma, fino al pubblico di ogni città: Heroes sono tutti e tutte, i partner, le comunità, le venue trasformate da poli industriali a poli culturali di aggregazione sociale, il pubblico del Festival; persone e realtà grazie alle quali riusciamo ad immaginare un mondo nuovo, più equo e sostenibile. La musica come lingua universale, in luoghi dal valore socio-culturale trasformativo, punto di riferimento delle comunità in evoluzione. È in questo che Heroes si differenzia dagli altri festival musicali, grazie alla sua visione ecosistemica che valorizza il risultato di partecipazione al di là dell’evento stesso.” (Sarah Parisio, Project manager di Heroes Festival)

I biglietti per Heroes Festival 2024 sono già disponibili, solo su DICE.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti su: heroesfestival.it