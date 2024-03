BeColor 2024: il 3 agosto MOTORPSYCHO, KULA SHAKER e Marlene Kuntz in concerto in Calabria

Dopo il primo annuncio del 16 agosto che vedrà nella splendida cornice

dell’Agriturismo Costantino a Maida (CZ) gli Editors, per la prima volta dal vivo in

Calabria, nella loro unica data nel Centro-Sud Italia dell’estate 2024, è tempo di

svelare i nuovi grandi nomi in cartellone per BeColor.

“Dopo oltre 10 anni, l’idea di una collaborazione tra Color Fest e Be Alternative

Festival è stata una evoluzione naturale. Non solo in questo modo possiamo

mettere in comune i nostri punti di forza, ma possiamo offrire al nostro pubblico,

eventi musicali ancora più significativi che abbiano un respiro internazionale. Il

nostro è un lavoro, ma non dimentichiamo mai che puntiamo a realizzare

esperienze culturali. La cultura inizia proprio quando si costruiscono percorsi di

condivisione e non di competizione” – dichiarano gli organizzatori.

Il 3 agosto sulle rive del lago Cecita immersi nei centocinquantamila ettari di

ricchezze naturali uniche nel loro genere del Parco Nazionale della Sila arrivano i

live che si preannunciano memorabili di Motorpsycho, Kula Shaker e Marlene

Kuntz.

L’alt-rock band norvegese accenderà il tramonto mozzafiato di quella che si

preannuncia una giornata leggendaria per la grande musica dal vivo in Calabria.

Una lunga carriera quella dei Motorpsycho che in trent’anni di viaggio artistico ha

portato la formazione ad esplorare moltissime galassie dell’universo rock,

diventando un’autorità assoluta del louder psych-rock nord-europeo.

Instancabili, stacanovisti, in tre decenni di attività sono tra le band più produttive di

sempre. Tornano sul palco con la voglia di regalare ancora emozioni con la loro

musica, alla ricerca di nuove esperienze da vivere e far vivere al loro fedelissimo

pubblico.

Energia al fulmicotone e una connessione viscerale con i loro fan hanno decretato la storia d’amore senza tempo dei Kula Shaker con la loro comunità di ascoltatori. La psych rock band torna in Italia per promuovere il fortunato ritorno con Natural

Magick che li riporta alle sonorità del primo elogiato lavoro, K, complice il comeback del membro fondatore Jay Darlington. On-stage ritroveremo dunque la formazione del 1998, ovvero Crispian Mills alla chitarra e voce, Alonza Bevan al basso, Paul Winter-Hart alla batteria e il sopracitato Darlington all’organo Hammond e alle tastiere.

A suggellare infine le suggestioni sonore del 3 agosto arriva una pietra miliare nella

storia della musica italiana: i Marlene Kuntz. Dopo 11 album in studio, 4 dal vivo, 8 raccolte, 2 colonne sonore, 1 disco d’oro, 1 film documentario, innumerevoli tour in Italia e all’estero, la band celebrerà dal vivo la pubblicazione di un album epocale che 30 anni fa li fece conoscere e diventare punto di riferimento dell’alternative rock del Belpaese: Catartica. Disco memorabile intriso di un rock energico, abrasivo e allo stesso tempo melodico che è stato in grado di segnare per sempre un’epoca e che è destinato a restare indelebilmente nella testa e nel cuore di chi lo ha ascoltato e di chi lo ascolterà.

I due festival hanno inoltre già annunciato i main-act che scalderanno il palco delle

due edizioni in programma: Be Alternative ospiterà Calcutta il 23 luglio nel centro

storico di Cosenza e Colapesce Dimartino il 4 agosto nel Parco Nazionale della

Sila; le gemme di Color Fest sono invece Fulminacci, Ekkstacy, Cosmo, I Hate

my Village e tantissimi altri live in programma dal 14 al 16 agosto a Maida (CZ).