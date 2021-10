Al via JAZZMI 2021: dal 21 al 31 ottobre oltre duecento eventi diffusi in tutta Milano

A seguito del DECRETO CAPIENZE, in vigore dall’11 ottobre 2021, sono aumentate al 100% tutte le capienze delle location dei concerti di JAZZMI 2021. L’accesso agli eventi è consentito ai soli possessori di GREEN PASS. La nuova edizione di JAZZMI si fa ancora più ricca di eventi e partecipanti. Si aggiungono al cartellone nuovi appuntamenti e importanti collaborazioni.

Per la prima volta JAZZMI incontra il mondo della moda e del design approdando in uno spazio simbolo dell’eccellenza milanese: ARMANI / Silos, che diventa partner di JAZZMI 2021. In via Bergognone 40 si terrà infatti la speciale rassegna “The Body of Jazz”: sei proiezioni cinematografiche sul tema del jazz che partiranno durante JAZZMI e si concluderanno il 2 dicembre. La rassegna si aprirà il 28 ottobre con la proiezione del film Ascensore per il patibolo (Louis Malle, 1958, colonna sonora Miles Davies) preceduta alle ore 20.00 da un concerto di David Adu Gyamfi, giovane e affermata tromba dei Civici Corsi di jazz di Milano, che omaggerà Miles Davies in un’intimistica esecuzione musicale accompagnato alle tastiere da Luigi Urtis. Le proiezioni includeranno grandi classici come Anatomia di un Omicidio (Otto Preminger, 1959) ma anche film più recenti come il pluripremiato The Artist (Michel Hazanavicius, 2011).

JAZZMI atterra sopra i tetti di Milano per uno spettacolo con “Vista Duomo”. In collaborazione con Signature by Regus e grazie a V8, il pubblico potrà assistere al concerto accompagnato da una degustazione dei Free Shots, modern swing band genovese. L’appuntamento è per lunedì 25 ottobre alle ore 18.30 presso Signature by Regus in Via San Raffaele 1.

Tutti i grandi artisti sono pronti a riempire i teatri e i club con JAZZMI, fra i principali nomi in programma ricordiamo José James (inaugurazione), Grandmaster Flash, Roberto Fonseca, Paolo Fresu, Alex Britti Feat. Flavio Boltro, Enrico Intra, Vinicio Capossela, Fabrizio Bosso 4tet, Keyon Harrold, Theo Croker, Yaron Herman, Theon Cross, Camille Bertault, Ada Montellanico, Broken Shadows, Mario Tronco E Peppe Servillo, Stefano Di Battista, Studio Murena, Dj Gruff & Gavino Murgia, Peirani & Parisien, Marcin Wasilewski & Joe Lovano, Jonathan Coe & Artchipel Orchestra, Bo!Led, Costanza Alegiani, Salis / Murgia / Angeli / Drake, Simone Alessandrini e molti altri.

