FAST ANIMALS AND SLOW KIDS: annunciate le prime date del “Tour Estivo 2025”

Forti del successo del club tour che in queste settimane sta registrando numerosi sold out lungo tutta la penisola, i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS annunciano oggi i primi appuntamenti del “TOUR ESTIVO 2025” che la prossima estate li vedrà ancora protagonisti sui palchi dei festival e delle rassegne più importanti, partendo il 23 maggio dal palco del MI AMI Festival.

Perla band composta da Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre) il palco è il luogo dove esprimere al massimo l’essenza del loro essere e della loro musica e dove condividere con i fan i loro storici successi oltre ai brani del nuovo album “Hotel Esistenza”, il settimo di studio della band pubblicato il 25 ottobre da Woodworm in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe.

Questi i primi appuntamenti confermati del “TOUR ESTIVO 2025” prodotto da Vivo Concerti:

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4fpYFwi

Venerdì 23 maggio 2025, Segrate (MI) – MI AMI FESTIVAL

Venerdì 6 giugno 2025, Savigliano (CN) – ATIPICO FESTIVAL

Giovedì 26 giugno 2025, Padova – SHERWOOD FESTIVAL

Giovedì 17 luglio 2025, Bologna – BONSAI GARDEN

Venerdì 18 luglio 2025, Bellaria Igea Marina (RN) – BEKY BAY

Sabato 26 luglio 2025, Genova – BALENA FESTIVAL

Domenica 17 agosto 2025, Francavilla al Mare (CH) – FRANTIC OFF

Continua nel frattempo il “FESTA TOUR 2024” con il quale i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS stanno registrando numerosi sold out in tutta Italia e che in queste ultimi giorni dell’anno toccherà il Napoli il 27 dicembre (Casa della Musica), Molfetta (BA) il 28 dicembre (Eremo Club) e Catania il 30 dicembre (LAND).

Il club tour ha preso il nome da “Festa” in singolo che ha anticipato l’uscita dell’album “HOTEL ESISTENZA”.