EXTREME + The Last Internationale in concerto il 16 dicembre a Milano

Grande ritorno in Italia per EXTREME, iconica hard rock band americana che pubblicherà il 9 giugno il nuovo album “Six”. Il gruppo guidato dalla chitarra di Nuno Bettencourt e dalla voce di Gary Cherone sarà in concerto all’Alcatraz di Milano sabato 16 dicembre 2023 nell’unica data italiana del “Thicker Than Blood Tour”.

In apertura si esibirà un’altra apprezzatissima rock band contemporanea: The Last Internationale.

EXTREME

+ The Last Internationale

sabato 16 dicembre 2023

Milano, Alcatraz

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3Oxheot

Prezzo del biglietto in prevendita: € 40,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 46,00

Prezzo di Extreme Soundcheck Experience: € 207,04

Il pacchetto include:

– Biglietto di accesso allo show “Posto unico in piedi”

– Partecipazione al soundcheck

– Poster esclusivo e autografato

– Foto di gruppo davanti al palco con gli Extreme

– Laminato VIP commemorativo*

– Ingresso anticipato

*Il laminato ha solo scopo commemorativo. Non acquisisce o autorizza l’accesso alla Venue, aree VIP o backstage.