Dope D.O.D. a Maggio in concerto a Milano, Verona e Bologna

Di fronte alle nuove restrizioni da Covid approvate dal governo, Hellfire Booking Agency annuncia lo spostamento del tour italiano dei Dope D.O.D.

In linea con i provvedimenti ufficiali entrati in vigore la scorsa Vigilia, le tre date italiane del collettivo miscela di hip hop, elettronico e hardcore Dope D.O.D. non avranno luogo questo gennaio ma saranno rinviate a maggio – giusto in tempo per un fine primavera indimenticabile! Come perdersi l’opportunità di ascoltare la prima performance italiana in assoluto di «The Whole Planet Shifted», ultimo album della crew olandese?

I Dope D.O.D. torneranno a calcare i nostri palchi con il loro sound massacrante a maggio, esibendosi dal vivo nel nostro Paese per la prima volta da più di tre anni.



27 Maggio 2022 | LEGEND CLUB, MILANO

facebook.com/events/414795123209723/



28 Maggio 2022 | THE FACTORY, VERONA

facebook.com/events/246827324098903/



29 Maggio 2022 | LINK CLUB, BOLOGNA

facebook.com/events/1985376534976441/

Le prevendite acquistate finora saranno onorate in occasione delle nuove date