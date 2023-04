CITY AND COLOUR in concerto il 3 Luglio a Padova

Dopo un’attesa durata tre anni, Hellfire Booking Agency è felice di annunciare City and Colour!

Progetto solista di Dallas Green, chitarrista dei ferini Alexisonfire, i City and Colour sono una carezza dal paradiso. A tratti dilanianti e ad altri tenera fonte di conforto, i City and Colour e il loro sound acustico e introspettivo vedono la luce nei tardi 2000, ammaliando il pubblico internazionale e guadagnandosi rapidamente un Juno Award e una stringa di album in cima alle classifiche di tutto il mondo. Con sold out in tutto il mondo, collaborazioni con producer eccezionali e un ethos irripetibile, i City and Colour sono sbocciati con un nuovo album «The Love Still Held Me Near» il 31 marzo, il follow up dello splendido «Pill for Loneliness» del 2019, di cui non vediamo l’ora di scoprire tutto!

I City and Colour torneranno fra noi per la prima volta dalla loro ultima meravigliosa performance al Teatro dal Verme nel 2020, e non potremmo essere più emozionati. Non mancate!

CITY AND COLOUR

03 LUGLIO 2023 | PARCO DELLA MUSICA, PADOVA

Via Venezia, 40, 35131 Padova