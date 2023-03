CALIBRO 35: parte il 12 aprile il nuovo tour della band

I CALIBRO 35 finalmente sono pronti a tornare con nuova musica: uscirà per Virgin Music LAS (Universal Music Italia) questo venerdì 31 marzo il nuovo singolo EXTRAORDINAIRE che anticipa l’uscita di nuovo materiale discografico.

La band, infatti – in attesa della partenza del tour primaverile ad aprile – è tornata in studio per lavorare al prossimo disco di inediti.

Tra pochissimo come già anticipato i CALIBRO 35 saranno di nuovo sui palchi di tutta Italia e non solo, con un tour primaverile:

12 aprile da Milano (Circolo Magnolia)

13 aprile a Bologna (Locomotiv Club)

14 aprile a Perugia (Urban Club)

15 aprile a Roma (Largo Venue)

19 aprile da Bolzano (Teatro Cristallo)

20 aprile da Roncade (New Age)

21 aprile da Brescia (Latteria Molloy)

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3nr2yeX

Dopo queste date, la band è già stata annunciata a Barcellona (29 maggio) e a Madrid (6 giugno) nell’ambito del PRIMAVERA SOUND: un viaggio che riporta i CALIBRO 35 sui palchi internazionali più prestigiosi.

In scaletta sul palco durante il tour, il nuovo singolo EXTRAORDINAIRE e alcune anticipazioni del nuovo lavoro in studio. Il nuovo brano in uscita questo venerdì segna l’atteso ritorno della band dopo l’esperienza di Scacco al Maestro, due dischi dedicati alla straordinaria opera di Ennio Morricone, portati in tour con Calibro 35 Plays Morricone, e della colonna sonora originale della serie campione di ascolti Blanca, in onda su Rai 1.

Per i CALIBRO 35 è ora giunto il momento di tornare a fare musica propria, di partire per un nuovo viaggio che trova in EXTRAORDINAIRE la sua prima tappa: quasi 6 minuti di musica in pieno stile Calibro, che confermano ancora una volta l’attitudine dei CALIBRO 35 a un’instancabile ricerca di suoni e contenuti, all’esplorazione di territori sonori sempre nuovi e imprevedibili.

“Siamo tornati in studio dopo tanto tempo – raccontano i CALIBRO 35 – per fare musica nostra, per il puro piacere di farlo. Dopo le colonne sonore, gli omaggi al passato sentivamo il bisogno di fare musica che fosse ‘Calibro’. Ci siamo chiusi in studio come in una capsula spaziotemporale per partire per avventure straordinarie e non vediamo l’ora di condividere con il pubblico il nostro diario di bordo”.

Questo tour vedrà un cambio di formazione all’interno della band: Rimangono dalla formazione storica Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Fabio Rondanini con Tommaso Colliva alla regia. Luca Cavina, bassista della band per questi primi 15 anni di attività, non sarà più presente sul palco assieme ai CALIBRO 35: un sodalizio artistico che si interrompe per motivi artistici e personali. Al basso per la nuova tournée Roberto Dragonetti.