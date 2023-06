CALCUTTA: dopo i 10 sold out annuncia la data zero a Mantova il 30 novembre

Dopo i dieci sold out fatti registrare in pochissimo tempo, compreso il raddoppio delle date di Milano e Roma, viene annunciata la data zero del Relax Tour di Calcutta che si terrà il 30 novembre al Pala Unical di Mantova.

CALCUTTA – Relax Tour 2023

02 dicembre 2023 Firenze, Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

03 dicembre 2023 Bologna, Unipol Arena– SOLD OUT

07 dicembre 2023 Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

08 dicembre 2023 Roma, Palazzo dello Sport

10 dicembre 2023 Bari, Palaflorio –SOLD OUT

12 dicembre 2023 Napoli, Palapartenope– SOLD OUT

14 dicembre 2023 Padova, Kioene Arena– SOLD OUT

16 dicembre 2023 Torino, Pala Alpitour – SOLD OUT

18 dicembre 2023 Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

19 dicembre 2023 Milano, Mediolanum Forum

Biglietti in vendita su

Ticketone > https://tidd.ly/3WsFOJa

Ticketmaster > ticketmasteritalia.46uy.net/Pya076

Vivaticket > https://tidd.ly/3IwwoGD

Saranno questi gli unici nuovi posti disponibili per la tournèe che segna il ritorno del cantautore italiano sulla scena live dopo 4 anni: un progetto che vede la co-produzione tra DNA concerti e Live Nation.