BULLET FOR MY VALENTINE + JINJER e ATREYU in concerto il 14 Febbraio 2023 a Milano

BULLET FOR MY VALENTINE annunciano le nuove date europee: da fine gennaio 2023 la band sarà in tour insieme a JINJER e ATREYU. Il concerto italiano è previsto il 14 febbraio 2023 all’Alcatraz di Milano.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/bfmv2023

I BULLET FOR MY VALENTINE hanno da poco pubblicato il singolo “Stitches”, pezzo in precedenza solamente disponibile in Giappone. La canzone farà parte della special deluxe edition dell’album omonimo, che sarà rilasciato in digitale e su CD il 5 agosto su etichetta Spinefarm/Search and Destroy. Seguirà infine, l’11 novembre, la release su vinile del disco, che conterrà 5 ulteriori tracce.

I dettagli della data:

BULLET FOR MY VALENTINE

+ JINJER

+ ATREYU

14 febbraio 2023, Milano Alcatraz

Prezzo del biglietto in prevendita: 40€ + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dell’evento: 46€

I biglietti già venduti per il precedente show del 17 febbraio 2022 rimangono validi per la nuova data. Biglietti disponibili su dal 6 giugno alle ore 11:00 per gli iscritti al Ticket Alert, prevendita generale su dall’8 giugno ore 11:00.



Apertura cancelli: 17:30

Inizio concerti: 19:00