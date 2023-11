BRUCE DICKINSON: il frontman degli Iron Maiden a Luglio in concerto a Romano d’Ezzelino e Roma

Grande ritorno in Italia per BRUCE DICKINSON. Il frontman degli Iron Maiden darà alle stampe il suo nuovo disco “The Mandrake Project” nel 2024 e annuncia oggi le date del tour europeo a supporto dell’album.

BRUCE DICKINSON

+ Michael Monroe

05 luglio 2024 – Rock In Roma, Ippodromo delle Capannelle, Roma

06 luglio 2024 – Metal Park, Villa Ca’ Cornaro, Romano D’Ezzellino (VI)

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4613Vl1

Biglietti disponibili a partire dalle 11:00 di venerdì 10 novembre 2023

Il primo singolo estratto da questo progetto uscirà il 1° dicembre prossimo e si intitolerà “Afterglow of Ragnarok”, una traccia epica che lo stesso Dickinson presenta così: “Era importante settare il tono del progetto con questa canzone. Come si addice al titolo, è una canzone pesante e c’è un grande riff che la guida… ma c’è anche una vera melodia nel ritornello che mostra le luci e le ombre che porta il resto dell’album… e aspettate di vedere il video!”.

BRUCE DICKINSON sarà in concerto in Italia a luglio 2024 e si esibirà venerdì 5 luglio a Rock In Roma (Ippodromo delle Capannelle) e sabato 6 luglio a Metal Park (Romano D’Ezzellino, Vicenza) come headliner della prima giornata del festival.

Michael Monroe sarà lo special guest a Rock In Roma e si esibirà anche a Metal Park.

