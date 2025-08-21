Connect with us

Concerti

BLASTER per la prima volta a Bologna venerdì 12 Settembre 2025 al Locomotiv Club

BLASTER arriva a Bologna venerdì 12 Settembre 2025 al Locomotiv Club

BLASTER per la prima volta a Bologna venerdì 12 Settembre 2025 al Locomotiv Club
BLASTER per la prima volta a Bologna venerdì 12 Settembre 2025 al Locomotiv Club

BLASTER arriva a Bologna venerdì 12 Settembre 2025 al Locomotiv Club, biglietti disponibili qui su DICE

NO FACE NO CASE

Band di Praga che si presenta con un genere musicale distintivo chiamato “Nu-Beatdown”.
NFNC offre una combinazione di chitarre pesanti e accordati in basso insieme a batteria tecnica e un mix di vari suoni elettronici.
Il loro ultimo singolo “Overdrive” (con The Browning e Spawn Of Disgust) e il loro video musicale più recente “Glitch” esemplificano il loro approccio lungimirante, spingendo i confini del loro genere e stabilendo nuovi standard in Beatdown.
Su piattaforme di streaming come Spotify (110.000 ascoltatori mensili), No Face No Case ha riscosso un notevole successo, oltre ad aver trasmesso in streaming dai 50 ai 150.000 video musicali su Youtube.

DEDALUS PROJECT

Dedalus Project, band proveniente da Parma, si sono fin da subito contraddistinti da un sound massivo e sincopato di 2 chitarre 8 corde e testi che corrono su tematiche introspettive e abissali attraverso metafore d’impatto. 
A livello di live propongono uno show impattante portato su diversi palchi italiani, dal Friuli a Roma, condiviso con tantissime band sia italiane che internazionali della scena quali: Attila, Black Tongue, Kadinja, The Voynich Code, Shields, Dreamshade e Hacktivist.

OMENS BEFORE HYSTERIA

Il progetto nato nel 2016, caratterizzato da diverse contaminazioni, che vanno dal metalcore, al deathcore e al nu-metal;
il risultato è un sound fresco e originale, che non perde però la sua aggrassività.
L’intensità del suono si riflette completamente nei testi, i quali non si limitano a indagare argomenti emotivi e introspettivi, ma anche esperienze reali, autentiche, come il trauma, la violenza, sia fisica che psicologica.

A seguire dalle ore 00:00 – DJ SET BLASTER – Discoteca alternativa: Metal di tutte le sottoculture, Hardcore, Drum N Bass ed Elettronica.

Ci vediamo venerdì 12 settembre presso il Locomotiv Club di Bologna, le prevendite sono già disponibili, link per acquistare il biglietto su DICE qui

