BLACKBERRY SMOKE: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Torna in Italia una delle formazioni Southern rock più amate degli ultimi anni i Blackberry Smoke.

Durante tutta la loro carriera i Blackberry Smoke hanno incarnato la ricchissima tradizione musicale della Georgia, rendendo onore alla gente, ai luoghi e ai suoni della loro terra natale. Questo amore nei confronti della Georgia è diventato ancora più profondo nel corso del tempo, e la band ha celebrato nel 2020 il suo ventesimo compleanno.

In You Hear Georgia, che arriva a tre anni di distanza da Find A Light, i Blackberry Smoke celebrano le proprie origini con dieci nuovi brani che suonano come la Georgia, anche grazie alla collaborazione del produttore – e conterraneo – Dave Cobb, che ha lavorato per dieci giorni insieme alla band nel RCA Studio A di Nashville. L’album è arricchito dalla partecipazione di ospiti d’eccezione come Warren Haynes (All Rise Again), Jamey Johnson (Lonesome for a Livin’) e Rickey Medlocke dei Lynyrd Skynyrd, co-autore di Old Scarecrow.

BLACKBERRY SMOKE: la scaletta del concerto di Milano

All Over the Road

Let It Burn

Six Ways to Sunday

Live It Down

Good One Comin’ On

Waiting for the Thunder

Pretty Little Lie

Living in the Song

Hey Delilah

Sleeping Dogs

The Whippoorwill

All Rise Again

Ain’t Gonna Wait

Ain’t the Same

Ain’t Got the Blues

Run Away From It All

Restless

One Horse Town

Old Scarecrow

Encore:

Flesh and Bone

Ain’t Much Left of Me