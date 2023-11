BAUSTELLE: a primavera 12 concerti per il tour “INTIMO SEXY! Elvis a teatro 2024”

È ora dei Baustelle! L’iconica band formata da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi è pronta a tornare live in primavera con “INTIMO SEXY! Elvis a teatro 2024”, 12 appuntamenti teatrali – prodotti e organizzati da Vivo Concerti – per assaporare tutte le sfumature di “Elvis”, l’ultimo album pubblicato per BMG che segna il riappropriarsi nello spirito e nella forma di un’essenza “rock”.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3QTK162

Dopo il successo del tour tutto sold out che li ha visti infiammare i club italiani e dopo aver girato i principali festival della penisola, i Baustelle sono pronti a tornare on stage – più sexy e provocatori che mai – con uno spettacolo “elettrico e confidenziale, nightclub e confessionale”, per far risuonare lo spirito rock di “Elvis” nell’atmosfera dei teatri.

«Ebbene sì, torniamo sul palco! Portiamo Elvis in teatro. Sarà l’occasione per vestire di abiti nuovi le canzoni di oggi e quelle di ieri. Sarà come amarsi in un locale al buio. Come baciarsi sul velluto o ballare un lento sulla moquette. Sarà elettrico e confidenziale, nightclub e confessionale. Intimo, bagnato e scuro. Venite, perché solo atti impuri saranno, unici e irripetibili» hanno scritto i Baustelle sui loro canali social in occasione di questo ritorno live.

INTIMO SEXY! Elvis a teatro 2024

Venerdì 5 aprile 2024 – DATA ZERO Assisi (PG) @ Teatro Lyric

Lunedì 8 aprile 2024 – Firenze @ Teatro Verdi

Martedì 9 aprile 2024 || Ancona @ Teatro delle Muse

Venerdì 12 aprile 2024 || Trento @ Auditorium Santa Chiara

Domenica 14 aprile 2024 || Roma @ Auditorium Parco della Musica

Martedì 16 aprile 2024 || Bologna @ Teatro EuropAuditorium

Mercoledì 17 aprile 2024 || Cesena @ Teatro Bonci

Lunedì 22 aprile 2024 || Bari @ Teatro Petruzzelli

Giovedì 2 maggio 2024 || Milano @ Teatro Arcimboldi

Domenica 5 maggio 2024 || Napoli @ Teatro Augusteo

Mercoledì 8 maggio 2024 || Venezia @ Teatro Malibran

Venerdì 10 maggio 2024 || Torino @ Teatro Colosseo

Prevendite:

– anteprima iscritti alla newsletter del sito baustelle.it e per i membri del Fan club BauAffair da giovedì 23 novembre alle ore 14

– prevendita generale da venerdì 24 novembre alle ore 14