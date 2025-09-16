Connect with us

Concerti

APPARAT torna live in Italia con la band, dal vivo ad Aprile 2026 a Milano e Roma

APPARAT Annuncia il ritorno con la sua band al completo per presentare in anteprima il nuovo album “A Hum Of Maybe”

Published

APPARAT annuncia il suo ritorno dal vivo con la band al completo per presentare in anteprima il nuovo album A Hum Of Maybe: un tour che toccherà club e location speciali in tutta Europa, arrivando in Italia il 15 aprile all’Alcatraz a MILANO e il 16 aprile all’Auditorium Parco della Musica a ROMA.

I biglietti per le date italiane sono disponibili su Dice (Milano) e su Ticketone (Roma).

Dopo l’ultimo tour in full band tenutosi nei primi giorni della pandemia, e a sei anni di distanza dal precedente disco “LP5” – nominato ai Grammy – arriva un’occasione unica per ascoltare dal vivo, per intero, il prossimo album del produttore, compositore e performer berlinese, insieme ad alcuni brani dal suo repertorio. Il “forse” – afferma APPARAT su A Hum Of Maybe – non è debolezza, ma uno spazio in cui le cose possono ancora crescere. “Hum”al contempo, è quell’energia nascosta – non un sì o un no chiaro, ma quella vibrazione, quell’intermezzo in cui la vita accade

Negli anni, Sascha Ring aka APPARAT ha guadagnato fama internazionale con i suoi live show immersivi nei più importanti festival e live club di tutto il mondo – dal Sónar al Primavera Sound al Palais de la Découverte per ARTE Concert – e con la sua musica che è arrivata al grande pubblico internazionale anche grazie al suo brano entrato nella colonna sonora della serie Netflix di successo “Dark”

Dopo il tour mondiale con MODERAT nel 2022/2023 e alcuni DJ set speciali negli ultimi anni, arriva un nuovo capitolo con una serie di concerti unici per immergersi nelle atmosfere del nuovo disco: un lavoro realizzato insieme al collaboratore di lunga data Philipp Johann Thimm, che prosegue nel solco di quell’inconfondibile mix di texture modulari, elettronica intricata e presenza vocale intensa che caratterizza la musica di APPARAT.

