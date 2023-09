“A Tour of Italian days”: 8 concerti acustici nei teatri e nelle chiese per PATTI SMITH

Saranno diversi luoghi sacri e suggestivi teatri di tradizione ad ospitare il ritorno di Patti Smith per una serie di imperdibili live acustici in tutta Italia. Il tour vedrà musica e immagini affiancate in un unico e ammaliante dialogo tra canzoni e fotografie tratte dall’ultimo libro “A Book of Days” (Bompiani, in uscita il 27 settembre).

Un’occasione speciale per ascoltare in veste inedita i brani iconici che hanno consacrato la figura ammaliante e istrionica di Patti Smith nel firmamento della scena mondiale musicale, letteraria e artistica.

PATTI SMITH

martedì 28 novembre – ANCONA – TEATRO DELLE MUSE

mercoledì 29 novembre – PESCARA – TEATRO MASSIMO

venerdì 1 dicembre – CAMPOBASSO – TEATRO SAVOIA

lunedì 4 dicembre – BARI – TEATRO PETRUZZELLI

giovedì 5 dicembre – MATERA – AUDITORIUM GERVASIO

venerdì 8 dicembre – SCHIO – TEATRO CIVICO

martedì 12 dicembre – BOLOGNA – TEATRO ELEONORA DUSE

giovedì 14 dicembre – VENEZIA – TEATRO MALIBRAN

I concerti di Patti Smith sono un vincente mix tra passato e presente capace di guardare al futuro in tutte le sue sfumature a cui si aggiungeranno, per rafforzare questo legame, i testi della Sacerdotessa del Rock decantati insieme alla proiezione sul palco delle fotografie pubblicate nel libro “A Book of Days”, per quello che sarà uno sguardo unico e personale e in costante evoluzione dell’archivio di scatti di Patti Smith.

Come ha dichiarato Patti Smith in una recente intervista al New York Times sugli intenti del libro: «Volevo fare un libro che, pur prendendo in considerazioni alcuni aspetti politici, desse alle persone un momento di sollievo. Non possiamo ignorare ciò che accade nel mondo – dobbiamo essere consapevoli e impegnati – ma abbiamo anche bisogno di tempo per pensare ad altre cose o per usare la nostra immaginazione».

Questa riuscita commistione è l’ennesima prova delle capacità di Patti Smith nell’essere un’artista completa, motivo per cui è entrata di diritto tra i personaggi chiave della musica, letteratura e arte sia del ventesimo sia del ventunesimo secolo.

“A Tour of Italian Days” metterà in luce tutte le peculiarità del sofisticato songwriting di Patti Smith, asse portante delle esibizioni insieme all’accompagnamento minimale riproposto alla chitarra acustica trasformando così le parole in puro suono e la sua voce in uno strumento.

Ogni concerto sarà valorizzato dalle suggestive location che accoglieranno le canzoni più amate dell’immenso repertorio di Patti Smith per valorizzarne la caratura artistica e quella ricerca musicale quanto letteraria che si è affermata nel corso della sua lunga carriera e che l’ha portata a calcare i palcoscenici più prestigiosi al mondo.

