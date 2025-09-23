Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

40 anni di PIXIES in concerto il 14 luglio 2026 al Parco della Musica di Milano

A quarant’anni dalla loro formazione, i Pixies restano una band inarrestabile, innovativa e di assoluto rilievo.

Published

Pixies (c) Travis Shinn
Pixies (c) Travis Shinn

Per celebrare i 40 anni dalla loro nascita nel 1986, i Pixies annunciano un tour mondiale che partirà nel 2026, intitolato Pixies 40. Oggi sono stati confermati i primi show, che prenderanno il via nel Regno Unito a maggio per poi proseguire in Europa tra giugno e luglio 2026, con un’unica imperdibile data italiana il 14 luglio al Parco della Musica di Milano.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4nLFMse
Biglietti disponibili dalle 11 del 26 settembre

Il grande ritorno dal vivo vedrà i membri fondatori Black Francis, Joey Santiago e David Lovering, insieme alla bassista Emma Richardson, esibirsi in diverse città di Regno Unito, Irlanda, Germania, Italia e Paesi Bassi per celebrare questo traguardo epico. 

Non poteva esserci luogo più simbolico per l’inizio di Pixies 40: proprio il Regno Unito, dove la band fu accolta con entusiasmo dalla stampa musicale prima di conquistare la scena mondiale. Sono passati oltre 35 anni da Doolittle, l’album rivoluzionario certificato platino che li portò nella Top Ten britannica, e più di 20 anni dalla loro acclamata reunion al Coachella. Oggi i Pixies si trovano nel pieno del loro secondo atto creativo.

Nati a Boston nel 1986, i Pixies sono diventati una delle band più grandi e innovative della musica alternativa, con uno stile inconfondibile che continua a influenzare nuove generazioni di musicisti anche a quattro decenni di distanza.

Dai primi concerti caotici nei club, i Pixies hanno ridefinito cosa potesse essere un live: niente fronzoli, nessun discorso sul palco, solo un’esplosione sonora travolgente. Un nuovo modo di intendere il rock dal vivo. Con Come On Pilgrim del 1987 (uscito dopo il leggendario Demos, meglio conosciuto dai fan come The Purple Tapes e di nuovo in uscita nuovamente nell’ottobre 2025), la band introdusse il suo songwriting surreale e frammentato. Con Surfer Rosa (1988) dimostrò di non avere eguali, mentre con Doolittle (1989) conquistò un pubblico sempre più vasto, trasformando melodie pop in visioni oscure e trascinando folle sempre più ampie nei propri ritmi taglienti.

All’inizio degli anni ’90, i tour incessanti tra Stati Uniti ed Europa consacrarono i Pixies come la band imprescindibile dell’alt-rock, prima dello scioglimento nel 1993. La reunion del 2004 fu un evento epocale: concerti sold out in pochi minuti, trionfo al Coachella e platee più ampie che mai. Più affilati, più potenti e ormai transgenerazionali, i Pixies sono diventati prova vivente della loro influenza, pubblicando dal 2014 cinque album acclamati dalla critica.

Il loro decimo lavoro, The Night The Zombies Came del 2024, ha confermato la statura della band. DIY Magazine li ha descritti come “una delle band più coerenti e influenti del pianeta”; The Telegraph ha celebrato “il grande Black Francis, toccato da un genio straordinario”; mentre MOJO ha scritto: “questa band, la più affascinantemente mortifera di tutte, è ancora viva”.

PIXIES

14 lug 2026 Milano Parco della Musica

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4nLFMse
biglietti disponibili dalle 11 del 26 settembre

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Playlist

I 5 brani preferiti dei DI NOTTE

Disponibile da venerdì 25 ottobre su tutte le piattaforme digitali DI NOTTE, il debut album del duo post punk bolognese, formato da Luca Malatesta...

03/11/2024

Dischi

PIXIES: esce il 30 settembre il nuovo album “Doggerel”

Durante la loro prima fase, gli iconici Pixies hanno indubbiamente definito la scena alt-rock, per poi riunirsi nel 2004 e dedicarsi ad arti più oscure e sofisticate, e...

09/06/2022

Concerti

PEARL JAM + Pixies: la nuova data sarà il 25 giugno 2022 a Imola

Il tour europeo dei Pearl Jam dell’estate 2021 è ufficialmente riprogrammato per giugno e luglio 2022. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per tutti...

30/03/2021

Concerti

PIXIES: quest’estate in concerto a Roma e Lecce

I PIXIES sono una band che crea mondi. Dalla loro fondazione negli anni ’80 a oggi sono responsabili dell’educazione musicale di moltissime band che...

05/12/2019