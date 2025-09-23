40 anni di PIXIES in concerto il 14 luglio 2026 al Parco della Musica di Milano

Per celebrare i 40 anni dalla loro nascita nel 1986, i Pixies annunciano un tour mondiale che partirà nel 2026, intitolato Pixies 40. Oggi sono stati confermati i primi show, che prenderanno il via nel Regno Unito a maggio per poi proseguire in Europa tra giugno e luglio 2026, con un’unica imperdibile data italiana il 14 luglio al Parco della Musica di Milano.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4nLFMse

Biglietti disponibili dalle 11 del 26 settembre

Il grande ritorno dal vivo vedrà i membri fondatori Black Francis, Joey Santiago e David Lovering, insieme alla bassista Emma Richardson, esibirsi in diverse città di Regno Unito, Irlanda, Germania, Italia e Paesi Bassi per celebrare questo traguardo epico.

Non poteva esserci luogo più simbolico per l’inizio di Pixies 40: proprio il Regno Unito, dove la band fu accolta con entusiasmo dalla stampa musicale prima di conquistare la scena mondiale. Sono passati oltre 35 anni da Doolittle, l’album rivoluzionario certificato platino che li portò nella Top Ten britannica, e più di 20 anni dalla loro acclamata reunion al Coachella. Oggi i Pixies si trovano nel pieno del loro secondo atto creativo.

Nati a Boston nel 1986, i Pixies sono diventati una delle band più grandi e innovative della musica alternativa, con uno stile inconfondibile che continua a influenzare nuove generazioni di musicisti anche a quattro decenni di distanza.

Dai primi concerti caotici nei club, i Pixies hanno ridefinito cosa potesse essere un live: niente fronzoli, nessun discorso sul palco, solo un’esplosione sonora travolgente. Un nuovo modo di intendere il rock dal vivo. Con Come On Pilgrim del 1987 (uscito dopo il leggendario Demos, meglio conosciuto dai fan come The Purple Tapes e di nuovo in uscita nuovamente nell’ottobre 2025), la band introdusse il suo songwriting surreale e frammentato. Con Surfer Rosa (1988) dimostrò di non avere eguali, mentre con Doolittle (1989) conquistò un pubblico sempre più vasto, trasformando melodie pop in visioni oscure e trascinando folle sempre più ampie nei propri ritmi taglienti.

All’inizio degli anni ’90, i tour incessanti tra Stati Uniti ed Europa consacrarono i Pixies come la band imprescindibile dell’alt-rock, prima dello scioglimento nel 1993. La reunion del 2004 fu un evento epocale: concerti sold out in pochi minuti, trionfo al Coachella e platee più ampie che mai. Più affilati, più potenti e ormai transgenerazionali, i Pixies sono diventati prova vivente della loro influenza, pubblicando dal 2014 cinque album acclamati dalla critica.

Il loro decimo lavoro, The Night The Zombies Came del 2024, ha confermato la statura della band. DIY Magazine li ha descritti come “una delle band più coerenti e influenti del pianeta”; The Telegraph ha celebrato “il grande Black Francis, toccato da un genio straordinario”; mentre MOJO ha scritto: “questa band, la più affascinantemente mortifera di tutte, è ancora viva”.

PIXIES

14 lug 2026 Milano Parco della Musica

