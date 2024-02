20 anni di “Funeral”: gli ARCADE FIRE in concerto il 2 Luglio 2024 a Milano

La band canadese Arcade Fire, nominata ai Grammy e ai Brit Awards, torna in Italia con una data unica che si terrà martedì 2 luglio 2024 presso la Fiera Milano Live.

Prevendite da giovedì 8 febbraio ore 14:00

La data, prodotta da Vivo Concerti, sarà l’occasione per ascoltare il loro album di debutto Funeral, di cui si celebra il 20esimo anniversario, oltre agli altri successi del gruppo definito “la più grande live band del mondo” dal Daily Telegraph.

Gli Arcade Fire sono un gruppo musicale indie canadese emerso all’inizio degli anni 00’ anche grazie alle loro ambiziose performance live; nel 2004 pubblicano il loro primo album Funeral, che entusiasma il pubblico e la critica che lo acclama come uno dei migliori e più importanti album degli anni Duemila. Proprio in virtù del confronto catartico fra tragedia e celebrazione contenuto nel progetto, il loro album di debutto raggiunge la cima alle classifiche di tutto mondo ed è stato definito “album numero 1 degli anni ’00” da Rolling Stone.

I successivi album degli Arcade Fire – Neon Bible, The Suburbs, Reflektor e Everything Now – sono valsi alla band tre n.1 in tutto il mondo, nove nomination ai GRAMMY, quattro Juno Awards, un BRIT Award come Best International Album e una nomination all’Oscar come miglior colonna sonora originale per il film HER.

WE, il sesto album degli Arcade Fire – uscito il 6 maggio 2022 e prodotto da Nigel Godrich, Win & Régine – è un racconto di 40 minuti denso di epicità, che narra delle forze che minacciano di allontanarci dalle persone che amiamo, quanto dell’urgenza di superarle.

ARCADE FIRE

martedì 2 luglio 2024 – MILANO – Fiera Milano Live

Codice: Funeral20