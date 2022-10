10 anni di THE VAMPS in concerto sabato 11 marzo 2023 a Milano

Tornano in Italia per celebrare i loro 10 anni di carriera i THE VAMPS: la band britannica infatti farà una tappa del “The Greatest Hits Tour”, sabato 11 marzo 2023 al Fabrique di Milano.

THE VAMPS

“The Greatest Hits Tour”

SABATO 11 MARZO 2023 – FABRIQUE – MILANO

INIZIO SHOW: ORE 20.30

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/thevamps23

O qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/b3n3YM

Anteprima My Live Nation dalle 10.00 di giovedì 27 ottobre

Vendita generale dalle 10.00 di mercoledì 2 novembre

Per festeggiare il loro anniversario i THE VAMPS partiranno dall’O2 Apollo di Manchester il 23 novembre con il loro “The Greatest Hits Tour” dove la band eseguirà tutti i più grandi successi del decennio che li ha resi una delle band pop più amate e celebrate del Regno Unito.

Dal 14 ottobre è disponibile “Ten Years Of The Vamps”, una fanzine prodotta in collaborazione tra la band e i fan, una collezione che include fotografie, merchandising in edizione limitata con CD contenente registrazioni inedite, cimeli dagli archivi personali della band, un’intervista esclusiva e altri ricordi unici.

Il quartetto ha iniziato a spopolare nel 2012, anno nel quale grazie a YouTube sono riusciti a farsi conoscere in tutto il mondo.

Nel 2013 hanno pubblicato il singolo di debutto “Can We Dance” che ha ricevuto oltre 1 milione di views in sole due settimane e ha debuttato alla #2 della Official Single Charts, seguito dal singolo “Wild Heart”. Entrambi hanno anticipato l’uscita dell’album di debutto “Meet The Vamps” che ha debuttato alla #1 della Official Albums Chart. L’album ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, scalando le classifiche pop mondiali. Nel 2015 è stato pubblicato il secondo album “Wake Up”.

“Night & Day” è il titolo del terzo album rilasciato in due parti. La prima parte Night & Day (Night Edition) è stata pubblicata a luglio 2017, e “Night & Day (Day Edition) a luglio dell’anno successivo.

L’album è stato anticipato dai singoli “All Night”, “Middle of the Night” e “Hands”, il primo è certificato platino in Italia, ha totalizzato quasi 400 milioni di stream su Spotify con oltre 3,5 milioni di vendite.

I The Vamps sono una delle band inglesi che ha raggiunto il maggior successo nel mondo con più di 2 miliardi di stream globali, 10 milioni di ascoltatori mensili e 2,7 milioni di follower su Spotify.

Nel corso della loro carriera hanno collaborato con numerosi artisti e hanno supportato band come i The Wanted, le Little Mix e cantanti come Demi Lovato, Selena Gomez e Taylor Swift.

Posto Unico: € 30,00 + diritto di prevendita

Early Entrance: € 43,50 + diritto di prevendita