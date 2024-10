ZERO ASSOLUTO: le foto e la scaletta del concerto al Viper Theatre di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Gli Zero Assoluto, gruppo musicale pop italiano romano formato da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, si sono esibiti ieri sera al Viper Theatre di Firenze

“Zero Assoluto Club Tour 2024” – Il Tour Nei Club

Tornati finalmente ad esibirsi dal vivo, il duo romano degli Zero Assoluto ripercorre i propri 20 anni di carriera con questo nuovo tour nei club. La scaletta propone i loro grandi successi dai primi anni Duemila fino agli ultimi brani usciti.

Con brani come “Svegliarsi la mattina”, “Semplicemente” e “Per dimenticare”, gli Zero Assoluto sono stati punto di riferimento di un’intera generazione che oggi li considera come i fratelli maggiori della nuova scena pop. A conferma di questo interesse per la loro musica, c’è anche il successo dei singoli pubblicati negli ultimi due anni come “Cialde”, con la collaborazione di Colapesce , “Fuori noi “ insieme a Gazzelle e “Astronave”, scritto sempre insieme a Gazzelle e prodotto da Federico Nardelli.

Sul palco Thomas e Matteo non si risparmiano per il pubblico fiorentino, che gli ha regalato un meraviglioso sold out, e con loro hanno interagito e cantato insieme tutta la sera. Quasi a mantenere la promessa fatta nel momento in cui è stato annunciato questo nuovo tour, “Ve lo avevamo promesso che non ci saremmo più fermati”, Matteo e Thomas non hanno mai smesso di muoversi sul palco, di incitare il pubblico a cantare insieme a loro, ad alzare le mani; una fonte inarrestabile di energia che volevano trasmettere ai propri fan, quasi a voler rendere partecipe ciascuno di loro di questo viaggio nei ricordi fatto in musica.

Una sera magica quella di ieri sera a Firenze, che verrà replicata stasera al “The Factory” di Verona e sabato al “Demodè Club” di Bari.

Clicca qui per vedere le foto del concerto degli Zero Assoluto a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

ZERO ASSOLUTO: La Scaletta Del Concerto Di Firenze

Quello Che Mi Davi Tu

Perdermi

Magari Meno

Sei Parte Di Me

Meglio Così

Svegliarsi La Mattina

Grazie

Appena Prima Di Dormire

Per Dimenticare

Cialde

Non Guardarmi Così

Fuori Noi

Mezz’ora

Scappare

All’Improvviso

Psicologia Sociale

Semplicemente