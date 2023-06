VASCO ROSSI: le foto e la scaletta del concerto di Bologna

Dopo l’anteprima di Rimini 4 date a Bologna e una partenza “da casa” per il tour 2023 di Vasco Rossi, 11 date in 5 città per il re degli stadi.

Prossimi appuntamenti:

ROMA

16 e 17 giugno, Stadio Olimpico: dopo l’evento dello scorso anno al Circo Massimo

PALERMO

22 e 23 giugno, Stadio Renzo Barbera: da oltre 25 anni lo stadio non veniva concesso alla musica, lo danno quest’anno a Vasco per primo. Un evento per Palermo che torna capitale della musica.

SALERNO

28 e 29 giugno, Stadio Arechi: il ritorno dopo 15 anni: anche Salerno aspetta Vasco da molti anni… dal 2008

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Vasco Rossi a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

VASCO ROSSI – la scaletta del tour 2023

Dillo alla Luna

Stendimi

Rock’n’roll show

Non sei quella che eri

Ogni volta

Domani sì, adesso no

Ti prendo e ti porto via

Una canzone d’amore buttata via

Un respiro in più

Manifesto futurista della nuova umanità

Interludio 2023 / Echo Lake

XI comandamento

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Se ti potessi dire

Vivere

T’immagini

Rewind

Siamo soli

Canzone

L’amore l’amore

Encore:

Come nelle favole / Non l’hai mica capito / Cosa ti fai / Il blues della chitarra sola / Ormai è tardi / Incredibile romantica / Ridere di te

Sally

Siamo solo noi (followed by band introduction)

Vita spericolata (with “Quanti anni hai” snippet)

Albachiara