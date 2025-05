VASCO ROSSI: è partito da Bibione il “Vasco Live 2025”, guarda le foto e scopri la scaletta

È ufficialmente cominciato da Bibione il tour 2025 di Vasco Rossi, con la data zero di martedì 27 maggio allo Stadio Comunale. Una serata attesissima che ha segnato l’avvio della nuova tournée negli stadi italiani, dopo il soundcheck riservato al fan club Il Blasco il giorno precedente, lunedì 26 maggio.

Come da tradizione, Live Nation Italia ha scelto Bibione per ospitare le anteprime live, trasformando la località balneare in un vero e proprio epicentro rock per due giorni. La “febbre da scaletta” che ha invaso i social nelle settimane precedenti – alimentata dagli spoiler pubblicati dallo stesso Vasco in sala prove con Vince Pastano – ha finalmente trovato risposta in un concerto che ha alternato sorprese, emozione e rock senza freni.

Bibione è solo l’inizio. Il tour 2025 proseguirà con sei città, dodici date tutte sold out da mesi. Un vero e proprio giro d’Italia dei grandi stadi che si concluderà a fine giugno a Roma, dopo aver attraversato Torino, Firenze, Bologna, Napoli e Messina.

🎤 Una scaletta esplosiva, tra perle e pietre miliari

Il pubblico di Bibione ha potuto assistere a una scaletta di oltre due ore e mezza, che ha unito brani storici e momenti più intimi. Una sequenza potente e appassionata, tra riflessione e ribellione, energia e poesia.

Un mix perfetto tra canzoni manifesto (Vita spericolata, C’è chi dice no, Siamo solo noi), ballad intense come Sally e Se ti potessi dire, e momenti più recenti come Siamo qui o Valium, già amatissimi dai fan.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Vasco Rossi a Bibione o sfoglia la gallery qui sotto

✍️ VASCO ROSSI – la scaletta del concerto di Bibione

Vita spericolata

Sono innocente ma…

Manifesto futurista della nuova umanità

Valium

Vivere

Mi si escludeva

Gli spari sopra

Quante volte

Ed il tempo crea eroi

Un gran bel film

Vivere non è facile

Interludio 2025

Buoni o cattivi

Basta poco

Siamo qui

C’è chi dice no

Io perderò

Medley: La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Una canzone per te / Va bene, va bene così

Rewind

E adesso che tocca a me

Sally

Senza parole

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Canzone

Albachiara

📍 Calendario completo Vasco Live 2025:

31 maggio – 1 giugno : Torino – Stadio Olimpico

: Torino – Stadio Olimpico 5 – 6 giugno : Firenze – Visarno Arena

: Firenze – Visarno Arena 11 – 12 giugno : Bologna – Stadio Dall’Ara

: Bologna – Stadio Dall’Ara 16 – 17 giugno : Napoli – Stadio Maradona

: Napoli – Stadio Maradona 21 – 22 giugno : Messina – Stadio San Filippo

: Messina – Stadio San Filippo 27 – 28 giugno: Roma – Stadio Olimpico

📀 Nell’attesa… Vasco Live Milano San Siro

Per chi non può esserci o vuole rivivere le emozioni live, è già disponibile il film documentario “VASCO LIVE MILANO SANSIRO”, che raccoglie i 7 concerti-evento del 2024 allo stadio milanese. Un cofanetto esclusivo con 2CD, 2DVD, Bluray, ma anche un box vinile 4LP numerato e il doppio CD con tutte le canzoni.