TROPEA: la scaletta e le foto del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Rossella Mele

I Tropea, dopo la finale di X Factor, sono partiti per lo Spring Inferno Tour partito lo scorso 4 aprile da Bologna. Diverse tappe in cui hanno portato dal vivo tutta la loro energia e carica emotiva sui palchi di alcuni dei club più importanti della penisola, insieme alle loro ultime release discografiche – tra cui il singolo Cringe Inferno – e la musica uscita nei primi mesi del prossimo anno.



Attivi da oltre 5 anni, i Tropea si sono affermati nel tempo come una delle band di riferimento della scena underground milanese grazie a EP e singoli in cui esplorano generi molto diversi, facendosi notare fra gli altri, anche dal DJ Kevin Cole, che sceglie la loro Technicolor come Song of the Day per KEXP radio (Seattle).

Le influenze della loro musica spaziano dall’alternative degli anni 2000, al postpunk di inizi anni ’80, al beat degli anni ’60. Attraverso le loro canzoni esplorano le sottoculture di internet, la vulnerabilità, il cringe e i sogni. Nel giugno del 2020 hanno pubblicato l’EP Might Delete Later, uscito durante il lockdown.

Dopo essersi esibiti su numerosi palchi, la band ha pubblicato nell’ultimo anno diversi singoli – fra cui il recente “Identikit / PLOT TWIST “e con le ultime release i Tropea hanno continuato la loro esplorazione musicale, contaminata da generi diversi, muovendosi tra italiano e inglese e hanno partecipato all’edizione 2022 di X Factor, come parte del roster di Ambra Angiolini. A dicembre concluso il percorso al talent arrivando fra i 4 finalisti, hanno annunciato le date del Spring Inferno Tour che si concluderà oggi a Torino all’Hiroshima Mon Amour.

Clicca qui per vedere le foto dei Tropea in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

TROPEA – La scaletta del concerto di Milano

Intro

Technicolor

Warfarin

We held loneliness hands

Proprio tu

Collapse

Erotic movie soundtrack

Insieme a te sto bene

Drama kid

Luna

Cringe inferno

Lost in Singapore

Blu

Asilo Republic

Identikit / Plot twist

Which one