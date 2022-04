THE BLUE STONES: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Segrate Milano

Foto di Roberto Finizio

Il duo alternative-blues rock canadese THE BLUE STONES, formato da Tarek Jafar e Justin Tessier, arriva in Italia con il secondo album in studio, “Hidden Gems” via Entertainment One.

Il lavoro, prodotto da Paul Meany (Mutemath, Twenty One Pilots), contiene i singoli “Grim”: https://youtu.be/PtlMY3pXMC4 e “Shakin’ Off The Rust”: https://youtu.be/h95STxWYTL0

Dopo il successo del loro album di debutto, “Black Holes”, The Blue Stones, il duo alternative rock canadese noto per i suoi esplosivi spettacoli live, sono sbarcati per la prima volta al Circolo Magnolia di Segrate Milano con il nuovo album in studio.

THE BLUE STONES: La scaletta del concerto di Milano:

Let It Ride

Be My Fire

Spirit

Magic

The Drop

The Hard Part

One by One

Grim

Midnight

Lights On

Rolling With the Punches

Make This Easy

Oceans

Black Holes (Solid Ground)

Shakin’ Off the Rust



Encore:

(I Can’t Get No) Satisfaction (The Rolling Stones cover)