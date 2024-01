Spaghetti Unplugged su un tram? Con JACK DANIEL’S si può

Articolo di Philip Grasselli

Non è tutto un tran-tran ciò che accade su un tram: posso permettermi di dire questo in virtù della bella e originale iniziativa di Jack Daniel’s, l’Holiday Ride, in collaborazione con Spaghetti Unplugged. Musica, whiskey del Tennessee e tour del centro città sono il trittico perfetto per chiudere la settimana nella maniera più consona.

Il tram griffato Jack Daniel’s

Il ritrovo è in piazza Castello e ad aspettarci c’è il mitico tram Ventotto n°1702 in livrea nera sponsorizzata Jack Daniel’s: la cosa che mi colpisce subito è l’incapsulamento della contemporaneità in un mezzo che gira ancora dopo quasi cent’anni. Lato cabina tramviere troviamo il DJ set firmato Alberto “Money” Monelli e il bar, mentre a coda veicolo il mini-palco di Spaghetti Unplugged e un altro mini-tavolo buffet. È tutto rigorosamente mini, solo chi usa abitualmente le linee 1, 5, 10 e 33 a Milano possono capire quanto tutto sia effettivamente stretto.

Il live targato Spaghetti Unplugged

Alle diciannove e trenta precise lasciamo Piazza Castello, con il tram che segue il percorso circolare dal Castello Sforzesco al medesimo, attraversando via Giovanni Lanza e il Foro Buonaparte. Proprio qui ci godiamo il primo live, condotto da Camilla Carnevali, già ben nota per essere la presentatrice di tutti gli appuntamenti di Spaghetti Unplugged all’Apollo Club.

Tra le curve, le oscillazioni e i rollii, Camilla Magli intona “Forever Young”, tre tracce delle cinque dell’EP “CLUB BLU” uscito nel 2022, e il suo ultimo singolo “Cuore in gola”. Artista affermata nell’ambito pop, in “Kanye West” e in “Knock Out” trova le collaborazioni con Bresh e BigMama.

In zona Arco della Pace troviamo il “cambio palco”, con i romani FRENÈSYA. Fedrix e Flaw ci presentano quasi tutta la loro discografia un po’ più danzereccia: dobbiamo un po’ smaltire quel mix buffet e drink al whiskey o no? Per i fratelli Federico e Flavia Marra, invece, due EP e sei singoli e, in più, ci presentano l’inedito “Sesto senso”. Infine, con le note di “One More Time” dei Daft Punk, si passa al mix di dischi di Money, che ci “culla” da via Mercato a piazza Castello.

Un connubio perfetto

È stata proprio una classica serata Jack Daniel’s e Spaghetti Unplugged: il canovaccio artisti emergenti, artista guest e, a differenza della jam session finale, il DJ set.

La scelta del tram, a mio parere, è stata perfetta. Sicuramente azzeccata la combinazione dell’importanza dell’utilizzo dei mezzi pubblici in questo periodo storico (a maggior ragione su uno dei simboli meneghini per eccellenza) e della necessità di diffusione di musica emergente. Sarebbe bello ci siano più eventi di questo tipo!

CAMILLA MAGLI – La scaletta del concerto di Milano

Forever Young

Knock Out

Il fumo uccide

Cuore in gola

Kanye West

FRENÈSYA – La scaletta del concerto di Milano

Intro

Rumore Bianco

IKIGAI

Già lunedì

Archimede

Fulmini

Giorni blu

Outro

Sesto senso

Reverse