SOCIAL DISTORTION + Giuda: le foto e la scaletta del concerto al Carroponte di Milano

Foto di Giorgia De Dato

I Social Distortion sono saliti sul palco del Carroponte il 23 giugno 2026 per l’unica data italiana del loro tour europeo. A quattro anni dall’ultima apparizione nell’area milanese, la band guidata da Mike Ness è tornata davanti al pubblico italiano con uno show che ha attraversato le diverse fasi della propria carriera.

Considerati una delle realtà più influenti della scena punk rock statunitense, i Social Distortion hanno costruito negli anni un linguaggio musicale che unisce punk rock, rockabilly e rock’n’roll, elementi che hanno caratterizzato anche la serata milanese.

Il concerto arriva in un periodo importante per la band, tornata in tour europeo dopo lo stop che aveva portato al rinvio delle date previste nel 2025 e la pubblicazione di Born To Kill, primo album in studio della band dopo quindici anni, uscito nel maggio 2026 e accolto come un importante ritorno discografico per il gruppo californiano.

Ad aprire l’appuntamento milanese sono stati i Giuda, protagonisti di un set che ha portato al Carroponte il loro mix di rock anni Settanta e attitudine punk.

Clicca qui per vedere le foto dei Social Distortion in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

SOCIAL DISTORTION – La scaletta del concerto al Carroponte di Milano