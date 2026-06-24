Connect with us

Ciao cosa stai cercando?

Reportage Live

SOCIAL DISTORTION + Giuda: le foto e la scaletta del concerto al Carroponte di Milano

Social Distortion in concerto al Carroponte di Milano, guarda le foto e leggi la scaletta. In apertura i Giuda.

Published

Social Distortion in concerto al Carroponte di Milano, foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Foto di Giorgia De Dato

I Social Distortion sono saliti sul palco del Carroponte il 23 giugno 2026 per l’unica data italiana del loro tour europeo. A quattro anni dall’ultima apparizione nell’area milanese, la band guidata da Mike Ness è tornata davanti al pubblico italiano con uno show che ha attraversato le diverse fasi della propria carriera.

Considerati una delle realtà più influenti della scena punk rock statunitense, i Social Distortion hanno costruito negli anni un linguaggio musicale che unisce punk rock, rockabilly e rock’n’roll, elementi che hanno caratterizzato anche la serata milanese.

Il concerto arriva in un periodo importante per la band, tornata in tour europeo dopo lo stop che aveva portato al rinvio delle date previste nel 2025 e la pubblicazione di Born To Kill, primo album in studio della band dopo quindici anni, uscito nel maggio 2026 e accolto come un importante ritorno discografico per il gruppo californiano.

Ad aprire l’appuntamento milanese sono stati i Giuda, protagonisti di un set che ha portato al Carroponte il loro mix di rock anni Settanta e attitudine punk.

Clicca qui per vedere le foto dei Social Distortion in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Social Distortion

SOCIAL DISTORTION – La scaletta del concerto al Carroponte di Milano

  1. Born to Kill
  2. Untitled
  3. Tonight
  4. Sometimes I Do
  5. No Way Out
  6. Creeps
  7. Mommy’s Little Monster
  8. Far Side of Nowhere
  9. The Way Things Were
  10. Partners in Crime
  11. Ball and Chain
  12. Through These Eyes
  13. Story of My Life
  14. Don’t Keep Me Hanging On
  15. Reach for the Sky
  16. Dear Lover
  17. Don’t Drag Me Down

In this article:, , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Kings Of Leon in concerto alla Fiera Milano Live di Rho/Fiera foto di Claudia Mazza Kings Of Leon in concerto alla Fiera Milano Live di Rho/Fiera foto di Claudia Mazza

Reportage Live

Amare (le canzoni de)i KINGS OF LEON

E andarli a vedere per la loro unica data in Italia dopo 9 lunghissimi anni, a Fiera Milano, il 20 giugno. Tra soli che...

3 giorni ago

Reportage Live

Gli IRON MAIDEN a San Siro: cosa è successo veramente?

Il 17 giugno gli Iron Maiden si sono diventati la prima band Metal ad aver suonato da headliner a San Siro. Fan e detrattori...

5 giorni ago
Gaerea concerto Legend Club Milano del 15 giugno 2026 Gaerea concerto Legend Club Milano del 15 giugno 2026

Reportage Live

GAEREA + Deep As Ocean: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Gaerea + Deep As Ocean in concerto al Legend Club di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

16/06/2026
Big Thief in concerto al Circolo Magnolia di Segrate foto di Claudia Mazza Big Thief in concerto al Circolo Magnolia di Segrate foto di Claudia Mazza

Reportage Live

BIG THIEF al Magnolia: la bellezza di stare sull’orlo del precipizio

Big Thief: il racconto, le foto e scaletta del concerto di Milano

15/06/2026