SEPULTURA + Torture Squad + Evil Invaders: le foto del concerto di Roma

Roma, Eur Social Park | 10 giugno 2026

Foto di Stefano Panaro

Una brutale e millimetrica onda d’urto.

I Sepultura hanno calato su Roma la scure del loro tour d’addio, verticalizzando quarant’anni di storia in novanta minuti di assolutismo sonoro. La chitarra di Andreas Kisser ha sezionato l’aria mentre il basso di Paulo Jr. andava a colpire direttamente lo sterno dei presenti.

Sotto il cielo aperto della Capitale che potenza! I ritmi percussivi e le distorsioni hardcore hanno innescato un pogo centrifugo e polveroso per uno show che non ha dato tregua a nessuno.

I Sepultura hanno salutato Roma lasciando dietro di sé un’eredità che rimarrà per sempre scolpita nella memoria dei 1500 presenti (data sold out).