Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

SAM GARRETT: le foto del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Sam Garrett in concerto ai Magazzini Generali di Milano

Published

Sam Garrett in concerto ai Magazzini Generali di Milano novembre 2025
Sam Garrett in concerto ai Magazzini Generali di Milano foto di Francesca Maffioletti per www.rockon.it

Foto di Francesca Maffioletti

Sam Garrett, il talentuoso cantautore britannico noto per le sue sonorità folk e world music, è arrivato finalmente in Italia per un appuntamento imperdibile lo scorso sabato 8 novembre ai Magazzini Generali di Milano.

Sam Garrett è un cantautore che vive la musica come una porta d’ingresso al suo viaggio attraverso la vita. Con un’eco piena di sentimento che trascende i confini, la musica di Sam eleva, ravviva e ispira i cuori e le anime delle persone in tutto il mondo.

Attraverso la sua arte, il cantautore invita il suo pubblico a immergersi nei regni del cuore e dello spirito, dove il potere della musica trascende le differenze e scioglie le barriere che sembrano separarci.

Con un repertorio che spazia dal suo album di debutto The 5th Dimension (2014) fino a The Song of Life (2022), Garrett ha costruito una carriera fatta di musica intima e riflessiva, caratterizzata da testi che esplorano tematiche spirituali e di connessione universale.

L’artista, che unisce influenze acustiche e spiritualità nei suoi brani, regalerà al pubblico milanese un’esperienza emozionante, accompagnato dalle sonorità calde e avvolgenti che hanno reso il suo stile unico.

Clicca qui per vedere le foto dei Sam Garrett in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Sam Garrett
In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Reportage Live

SIMPLY RED: foto e scaletta del concerto di Milano

Foto ed articolo a cura di Davide Merli Il concerto dei Simply Red di ieri sera all’Unipol Forum di Milano non è stato solo...

10 ore ago
Bresh concerto all'Unipol Forum Milano del 7 novembre 2025 Bresh concerto all'Unipol Forum Milano del 7 novembre 2025

Reportage Live

BRESH, capitano dell’Unipol Forum, a bordo della nave che porta il suo “Mediterraneo” a Milano

Doppio sold-out per il tour del cantautore genovese che ripercorre la sua carriera come una rotta per mari, porti e città tra sogno e...

23 ore ago
Carmen Consoli in concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano Novembre 2025 Carmen Consoli in concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano Novembre 2025

Reportage Live

CARMEN CONSOLI live, Il teatro come altare, la voce come fiamma. Reportage e scaletta del concerto a Milano

CARMEN CONSOLI live, Il teatro come altare, la voce come fiamma. Reportage e scaletta del concerto a Milano

1 giorno ago
erykah badu erykah badu

Reportage Live

ERYKAH BADU un viaggio mistico tra neo soul e anima. Reportage e scaletta del concerto a Milano

Erykah Badu un viaggio mistico tra neo soul e anima. Reportage e scaletta del concerto a Milano

1 giorno ago