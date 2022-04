NOTHING BUT THIEVES + Black Honey + Kid Kapichi: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

Con oltre 1 milione di copie di album vendute, più di 950 milioni di stream e sold out registrati in ogni data del loro ultimo tour mondiale, i Nothing But Thieves si sono aggiudicati nel maggio 2021 il Best Indie Act agli Awards 2021 di Global Radio, affermandosi come una delle attuali migliori rock band al mondo.

Con il loro terzo album Moral Panic (2020), preceduto da “What Did You Think When You Made Me This Way” (2018) e “Broken Machine” (2017), hanno scalato le classifiche musicali, dalla top ten dei dischi più venduti nel Regno Unito alla chart globale dei vinili, arrivando a calcare i palchi del Lollapalooza, Voodoo Festival, Coachella, I-Days e Firenze Rocks, dove si sono esibiti nella loro ultima volta in Italia nel 2019.

In apertura della data al Fabrique anche i Black Honey ed i Kid Kapichi.

NOTHING BUT THIEVES: la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Futureproof

Real Love Song

I Was Just a Kid

Trip Switch

Soda

Life’s Coming in Slow

Sorry

Interlude / Band Jam

Forever and Ever More

Miracle, Baby

Graveyard Whistling

Unperson

Phobia

Particles

Your Blood

Is Everybody Going Crazy?

Amsterdam

I’m Not Made by Design

Impossible