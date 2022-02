AMA MUSIC Festival: SKA-P e NOTHING BUT THIEVES protagonisti del festival di Romano d’Ezzelino (VI)

Torna AMA MUSIC FESTIVAL, un evento di cinque giorni all’insegna della musica, dell’arte, della cultura e della sostenibilità. Cartellone in continuo aggiornamento!



AMA MUSIC FESTIVAL

Romano d’Ezzelino (Vicenza)

Villa Ca’ Cornaro



Mercoledì 24 Agosto 2022

• NOTHING BUT THIEVES

• FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES

• VIAGRA BOYS

• Palaye Royale

Giovedì 25 Agosto 2022

• SKA-P

• ZEBRAHEAD



La line up della prima indimenticabile giornata dell’AMA Festival è finalmente completa! Se c’è qualcosa che distingue i colossi del post-punk svedese Viagra Boys, è l’adrenalina infusa in ogni loro singolo approccio. Fusione massacrante di hard rock, melodie minimaliste, chitarre discordanti, sax e vocal animaleschi, i Viagra Boys sbaragliano qualunque cosa si avvicini anche solo lontanamente al loro percorso. Affondando i canini in temi come droghe, furia e i danni del privilegio maschile in una società patriarcale, i Viagra Boys si guadagnano una nicchia devota ed esplosiva in quel che sembra un batter d’occhio con i loro testi tanto articolati quanto feroci e corrosivi, che raggiungono l’apice in «Welfare Jazz», ultimo album caotico e sovversivo uscito a gennaio 2021.

I Viagra Boys si uniscono alla già adrenalinica line up del primo giorno dell’AMA Festival 2022, affiancandosi a Nothing But Thieves, Frank Carter & The Rattlesnakes e Palaye Royale per una serata che strapperà a tutti il terreno da sotto i piedi. Credeteci, non potete assolutamente mancare. L’elettricità è già nell’aria.