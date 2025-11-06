Connect with us

NEFFA: le foto del concerto all'Unipol Forum di Milano

Neffa in concerto all’Unipol Forum di Milano il 5 novembre 2025

Published

Neffa in concerto all’Unipol Forum di Milano
Neffa in concerto all’Unipol Forum di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Foto di Alessia Belotti

Neffa, all’anagrafe Giovanni Pellino, cantautore campano e pioniere dell’hip-hop italiano, dopo l’uscita dei suoi EP Canerandagio parte 1 e parte 2 è tornato sul palco dell’Unipol Forum di Milano ieri sera 5 novembre 2025. 

Con UNIVERSO NEFFA, annunciato lo scorso febbraio sul palco di Sanremo, il cantautore campano non solo ha presentato per la prima volta dal vivo i suoi ultimi lavori usciti ad aprile e agosto 2025, ma ha anche ripercorso i suoi trent’anni di carriera, in cui ha saputo sperimentare e mescolare vari generi, lasciando un’impronta indelebile nella cultura musicale rap, soul e pop.

Clicca qui per vedere le foto di Neffa in concerto a Milano

Neffa

