NEFFA: le foto del concerto all’Unipol Forum di Milano

Foto di Alessia Belotti

Neffa, all’anagrafe Giovanni Pellino, cantautore campano e pioniere dell’hip-hop italiano, dopo l’uscita dei suoi EP Canerandagio parte 1 e parte 2 è tornato sul palco dell’Unipol Forum di Milano ieri sera 5 novembre 2025.

Con UNIVERSO NEFFA, annunciato lo scorso febbraio sul palco di Sanremo, il cantautore campano non solo ha presentato per la prima volta dal vivo i suoi ultimi lavori usciti ad aprile e agosto 2025, ma ha anche ripercorso i suoi trent’anni di carriera, in cui ha saputo sperimentare e mescolare vari generi, lasciando un’impronta indelebile nella cultura musicale rap, soul e pop.

