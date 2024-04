MYRKUR + Jonathan Hultén : le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

Se al Lucca Comics ci ha fatto sospirare, il suo ritorno è stato ancor più da pelle d’oca. Viaggio fra intimità e tempo, Myrkur è un’esplorazione in tre album e due EP nei meandri entro il black metal, le proprie radici e le convenzioni implicite e strazianti di una realtà. Da un black metal dalle correnti tumultuose e incontrollabili a un rifugio nell’archetipo del folk scandinavo, miscela di antico e individuale, Myrkur gioca con polso e maestria fra l’energia indomata di un genere noto per la sua ruvidità, temi ancestrali e strutture pop moderne.

Cantante, compositrice, polistrumentista, modella e attrice, Myrkur è una forza della natura il cui primo live avviene nientemeno che al Roskilde Festival. Un inizio perfetto per un progetto che esiste al di fuori del tempo. Ad accompagnarla, Jonathan Hultén.

MYRKUR – la scaletta del concerto di Milano

BALFAERD (DRONE INTRO)

LIKE HUMANS

MOTHLIKE

MY BLOOD IS GOLD

SPINE

VALKYRIERNES SANG

DYBT I SKOVEN

THE SERPENT

CROWN

BLAZING SKY

DEVIL IN THE DETAIL HOUSE CARPENTER

BONDEN OG KRAGEN LEAVES OF YGGDRASIL

ULVINDE

DEATH OF DAYS