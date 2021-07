MOTTA: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto al Carroponte di Milano

Foto di Virginia Bettoja

Tutto esaurito per Francesco Motta, che è tornato sul palco alla fine di giugno per portare in giro per lo stivale le canzoni del suo ultimo lavoro di studio Semplice, uscito lo scorso 29 aprile.

Un sold out milanese per presentare gli inediti estratti dall’ultimo album ma anche molti tra i singoli di maggior successo, parte integrante degli album “La Fine Dei Vent’Anni” (2016) e “Vivere O Morire” (2018) che gli sono valsi entrambi il riconoscimento della doppia Targa Tenco, dove quest’anno è stato comunque nominato fra i finalisti.

Queste le prossime date del Semplice Tour

22.07 Arezzo | Anfiteatro Romano – Arezzo Music Fest 2021

24.07 Abbazia di Corazzo (CZ) | Aghia Sofia Fest | Prevendite

29.07 Cesena | Rocca Malatestiana | Prevendite

06.08 Ostuni (BR) | Foro Boario | Prevendite

18.08 Agrigento | Ellenic Festival c/o Valle dei Templi | Prevendite

21.08 Brescia | Radio Onda d’Urto | Prevendite

22.08 Galzignano Terme (PD) | Anfiteatro del Venda | Prevendite

28.08 Senigallia (AN) | Mamamia | Prevendite

29.08 Torino | Todays Festival | Prevendite

30.08 Genova | Goa Boa c/o Porto Antico | Prevendite

07.09 Bologna | Arena Puccini | Prevendite

10.09 Roma | Auditorium Parco della Musica | Prevendite

Clicca qui per vedere le foto di Motta in concerto al Carroponte (o sfoglia la gallery qui sotto)

MOTTA – La scaletta del tour estivo 2021

A te

E poi finisco per amarti

L’estate d’autunno

Via della luce

Qualcosa di normale

Semplice

La fine dei vent’anni

Quello che non so di te

Sei bella davvero

La nostra ultima canzone

Del tempo che passa la felicità

Quando guardiamo una rosa

– – – – – – – – –

Se continuiamo a correre

Roma stasera

Ed è quasi come essere felice

Mi parli di te

– – – – – – – – –

Abbiamo vinto un’altra guerra

Le regole del gioco