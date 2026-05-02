MIGUEL + Twin Shadow: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

Artista vincitore ai Grammy Award e disco di platino, entra in una nuova era con il suo lavoro più audace e intimo mai realizzato: il suo quinto album in studio, CAOS, uscito il 23 ottobre 2025 per ByStorm Entertainment/RCA Records, lo stesso giorno in cui Miguel ha compiuto 40 anni, una rinascita personale e artistica.

Dopo otto anni di lavoro, CAOS è un’esplorazione senza paura delle emozioni e delle esperienze che hanno plasmato la vita di Miguel. Audacemente trasversale ai generi, il progetto cattura la bellezza e la volatilità della trasformazione, dove la distruzione diventa creazione e il dolore si evolve in crescita. Rifiutando le convenzioni, Miguel ha svelato il brano che dà il titolo all’album, “CAOS”, direttamente ai fan, solo attraverso i suoi social media e la sua piattaforma S1C.LA. La canzone si apre con un monologo crudo ed esistenziale in spagnolo, per poi svelarsi in una meditazione sperimentale sulla rinascita.

“Per ricostruire, ho dovuto distruggere me stesso. Questo è il confronto centrale di CAOS”, riflette Miguel. E continua: “Attraverso la mia evoluzione personale, ho imparato che la trasformazione è violenta. CAOS è l’iterazione sonora di me stesso che piego quella violenza in qualcosa di universalmente percepito”.

Nelle settimane precedenti al CAOS, Miguel ha offerto ai fan un accesso senza precedenti al caos personale e universale che ha plasmato l’album, fornendo una visione rara attraverso la musica e la narrazione visiva, invitando gli ascoltatori ad affrontare e sfruttare il caos nelle loro vite.

Dal triplo disco di platino di “Sure Thing” alla sua rinascita virale più di un decennio dopo, la musica di Miguel ha continuato a trascendere le generazioni. Sia Wildheart (2015) che War & Leisure (2017) hanno debuttato al primo posto della classifica R&B Albums Chart di Billboard, dimostrando che l’influenza non si misura in anni, ma in impatto. Con CAOS, Miguel impone una ridefinizione della propria eredità, stabilendo un nuovo precedente per quanto possa essere radicale, trasversale ai generi e alle culture l’evoluzione di un artista.

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MIGUEL: la scaletta del concerto di Milano