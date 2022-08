MANUEL AGNELLI : le foto del concerto alla Mole Vanvitelliana di Ancona

Foto di Andrea Ripamonti

L’11 agosto, è arrivato alla Corte della Mole di Ancona il tour solista di Manuel Agnelli. L’artista approda in una città cui è molto legato in compagnia dei Little Pieces of Marmelade, i marchigiani che ha deciso di produrre e Beatrice Antolini e Giacomo Rossetti.

Un’occasione unica per ascoltare molti dei brani che lo hanno reso celebre come leader degli Afterhours, ma anche per avere un primo assaggio dei suoi exploit solisti, già pluripremiati fin dai primissimi singoli (La profondità degli abissi, dalla colonna sonora del film Diabolik, ha vinto un David di Donatello e un Nastro D’Argento, entrambi per la miglior canzone originale). Il suo primo album da solista è uno dei progetti più attesi dell’autunno.

Si intitola AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO il nuovo album di Manuel Agnelli ed è in uscita il prossimo 30 settembre.

Tre i singoli estratti che anticipano il nuovo lavoro in studio: La profondità degli abissi, Proci e Signorina Mani Avanti.

“Torno a suonare dal vivo. Torno nel pieno del mio viaggio da solo con un pezzo che ha vinto il David di Donatello e il Nastro d’Argento, due singoli appena usciti e un album, “Ama il prossimo tuo come te stesso”, che arriverà a fine settembre. Da tanto tempo non sentivo quest’entusiasmo, questa leggerezza, questa intensità’. Sarà uno spettacolo che unirà una parte di passato al presente. Come una riconciliazione. Come una liberazione. Come guardarsi e guardarci dall’alto, dopo due anni così complessi per tutti.

Farlo con una band del tutto nuova, a supporto, è una sfida inebriante, che rimescola le carte, che fa uscire dalla comfort zone, che fa provare cose che sembravano impossibili da riprovare, tanto erano lontane nel tempo. In parte chiude un cerchio. Porto sul palco questi anni e le persone che mi hanno fatto sentire bene e aiutato a dare un senso a quello che ho fatto ultimamente. Ė la mia “legacy” e ne sono orgoglioso.”

Clicca qui per vedere le foto di Manuel Manuel Agnelli alla Mole di Ancona (o sfoglia la gallery qui sotto).