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LAGUNA BOLLENTE: le foto e la scaletta del concerto all’ARCI Bellezza di Milano

Laguna Bollente in concerto all’ARCI Bellezza di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

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Laguna Bollente in concerto all'ARCI Bellezza di Milano Marzo 2026
Laguna Bollente in concerto all'ARCI Bellezza di Milano foto di Giulia Gasparini per www.rockon.it

Foto di Giulia Gasparini

Laguna Bollente è il duo di musicisti composto da Dunia Maccagni e Elia Fabbro, entrambi di base nella Serenissima. Emersi dalla scena post-punk veneta, hanno all’attivo due EP dal titolo “DISCOCESSO” e “NORD SUD OVEST SERT”, usciti nel 2020 e diffusi urbi et orbi soltanto tramite YouTube e Soundcloud per Dischi Sotterranei. Formazione a due dal tappeto sonoro distorto e disilluso, si muovono su un orizzonte dalle sonorità lo-fi e DIY dai toni agitati. Nel 2025 sono tornati con il loro primo album dal titolo “FANTA SBOCCO”, sempre per Dischi Sotterranei, diviso in due parti. Questo lavoro è la constatazione di un immobilismo collettivo reale e onnipresente: un percepire l’esterno tra l’impotenza della passività e la schizofrenia dell’infosfera che, con la stessa logica dell’incubo, restituisce una quotidianità molto più simile ad un sonno perenne che alla realtà.

Clicca qui per vedere le foto di Laguna Bollente a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Laguna Bollente
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