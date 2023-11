LA CRUS + Paolo Benvegnù: guarda le foto del concerto di Reggio Emilia

Sabato è stata un’occasione unica e irripetibile, quella che ha visto esibirsi in un doppio live Paolo Benvegnù e i La Crus sul palco del Teatro Ariosto di Reggio Emilia, finissage della XVII edizione del Festival Il Rumore del Lutto.

La serata è stata suddivisa in due atti e in un doppio concerto: prima Paolo Benvegnù e a seguire i La Crus. Un connubio di talento musicale che ha incantato il pubblico presente, un’occasione speciale per immergersi in un’esperienza musicale dove le parole e le note si sono fuse per creare un’atmosfera magica.

Quello dei La Crus è un ritorno clamoroso ritorno, tra i pilastri indiscutibili della musica alternativa italiana, che hanno scelto di presentare in anteprima per il Festival, la nuova fatica discografica di prossima pubblicazione e il conseguente tour di presentazione a primavera 2024. La band ha conquistato un posto di grande rilievo nella scena musicale italiana grazie ad una serie di album di successo e canzoni che hanno profondamente influenzato e toccato il cuore del pubblico. Brani iconici come “Nera Signora” e “Come Ogni Volta” sono diventati veri e propri inni per una generazione intera di ascoltatori.

Paolo Benvegnù in concerto a Reggio Emilia

Tra i cantautori più sensibili e talentuosi della sua generazione, Paolo Benvegnù, anche scrittore, musicista e produttore, vanta una lunga carriera che abbraccia ben quarant’anni di successi e di collaborazioni con grandi artisti, affermandosi sia nella sua carriera di solista che come leader degli Scisma, gruppo AltArt-rock seminale nato nel 1993.

