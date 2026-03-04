KIKUO: le foto del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Giada Stanziano

L’artista elettronico giapponese Kikuo, protagonista della scena Vocaloid internazionale, è arrivata per la prima volta in Italia martedì 3 marzo 2026 ai Magazzini Generali a Milano.

La musica di Kikuo è al tempo stesso abbagliante e disorientante, con melodie dolci che si intrecciano a sfumature più oscure. Ha iniziato a condividere brani originali online nei primi anni Duemila, trovando la propria voce artistica nel 2010 grazie all’uso di Vocaloid, il celebre sintetizzatore vocale reso noto da personaggi come Hatsune Miku. Da allora è diventato una delle figure più influenti della scena Vocaloid, conosciuto per il sound visionario e le sue composizioni cariche di emozione.

Il suo successo Aishite Aishite Aishite è diventato il primo brano Vocaloid a superare i 100 milioni di ascolti su Spotify, insieme a molti altri suoi pezzi che hanno accumulato milioni di riproduzioni in tutto il mondo.

Nel 2024, Kikuo è diventato il primo produttore Vocaloid a completare un tour mondiale su larga scala. Intitolato Kikuoland: Go-Round, il tour ha portato in vita il suo mondo sonoro attraverso 41 spettacoli in 19 paesi, tra cui Cina, Giappone, Sud America, Nord America, Australia ed Europa. Nello stesso anno, il suo mondo virtuale su VRChat, Yorutouge, ha ricevuto l’Excellence Award nella categoria VR ai Lumiere Japan Awards, elogiato per la sua profondità emotiva e l’innovazione nel racconto virtuale.

Che sia online o sul palco, Kikuo continua a spingere i confini del suono, della voce e dell’espressione musicale, invitando gli ascoltatori in un mondo come nessun altro.

