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JUTES + Ally Nicholas: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Jutes in concerto al Circolo Magnolia di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

Published

Jutes in concerto al Circolo Magnolia di Milano Maggio 2026
Jutes in concerto al Circolo Magnolia di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

Jordan Lutes (Jutes), cantante e songwriter è noto per i suoi testi crudi ed emotivi e per un sound metal alternativo che fonde elementi di pop, R&B alternativo e hip-hop. Diventato virale grazie alla hit “Sleepyhead” e dopo aver collezionato numerose date sold out in tutto il mondo, ha partecipato al Warped Tour 2025 conquistando il grande pubblico con un’esibizione travolgente che ne ha confermato l’ascesa come una delle nuove voci più incisive della scena alternative internazionale.

Clicca qui per vedere le foto di Jutes a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Jutes

JUTES: la scaletta del concerto di Milano

  1. Left on Dilworth
  2. One of Us
  3. Blink Twice
  4. SMUT
  5. Kill or Be Killed
  6. Disassociate
  7. Limerence
  8. Mannequin
  9. Goodnight
  10. I Can Fix You
  11. Obsessed
  12. Eulogy
  13. Parasite
  14. It Takes Two
  15. Icarus
  16. Vertigo
  17. White Butterflies
  18. Red Velvet
  19. Facelift

BIS

  1. Sleepyhead
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