JUTES + Ally Nicholas: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

Jordan Lutes (Jutes), cantante e songwriter è noto per i suoi testi crudi ed emotivi e per un sound metal alternativo che fonde elementi di pop, R&B alternativo e hip-hop. Diventato virale grazie alla hit “Sleepyhead” e dopo aver collezionato numerose date sold out in tutto il mondo, ha partecipato al Warped Tour 2025 conquistando il grande pubblico con un’esibizione travolgente che ne ha confermato l’ascesa come una delle nuove voci più incisive della scena alternative internazionale.

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JUTES: la scaletta del concerto di Milano

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BIS