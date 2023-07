HOLLYWOOD VAMPIRES: le foto e la scaletta del concerto al Marostica Summer Festival

Dopo quattro anni di assenza, il supergruppo americano Hollywood Vampires torna in Italia per un unico esplosivo spettacolo al Marostica Summer Festival.

La band composta dalle leggende del rock Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry degli Aerosmith e il chitarrista Tommy Henriksen – arriva a calcare un palcoscenico italiano dopo 4 anni di assenza.

La tradizione degli Hollywood Vampires è quella di suonare un tributo sfrenato ai grandi eroi perduti della musica e al loro stesso materiale originale, pubblicato nel loro album in studio “Rise“.

Non facendo mistero del loro amore per il rock’n’roll britannico classico, arricchiscono i loro set con brani di The Who, David Bowie, Killing Joke e altri.

Gli Hollywood Vampires si sono riuniti per la prima volta per registrare nel 2015, unendo l’amore condiviso per le loro canzoni preferite e il desiderio di celebrare i loro “amici morti e ubriachi“ suonando la musica degli eroi caduti.

L’album di 16 tracce “Rise“, prodotto da Tommy Henriksen e gli Hollywood Vampires, è uno degli album rock and roll più puri, impenitenti e divertenti degli ultimi tempi, realizzato da maestri del mestiere e veri fan della forma. A differenza del loro disco di debutto del 2015, il secondo album è composto principalmente da materiale originale, scritto dalla band.

HOLLYWOOD VAMPIRES – la scaletta del concerto di Marostica (Vicenza)

I Want My Now

Raise the Dead

I’m Eighteen (Alice Cooper cover)

Five to One / Break On Through (to the Other Side) (The Doors cover)

The Boogieman Surprise

My Dead Drunk Friends

You Can’t Put Your Arms Round a Memory (Johnny Thunders cover) (Joe Perry alla voce e Alice Cooper alla chitarra)

Jeff Beck Tribute (Joe Perry suona la chitarra di Jeff Beck)

Baba O’Riley (The Who cover) (incluso assolo di batteria)

Who’s Laughing Now

People Who Died (The Jim Carroll Band cover) (cantata da Johnny Depp)

The Jack (AC/DC cover)

As Bad as I Am

“Heroes” (David Bowie cover) (cantata da Johnny Depp con Alice Cooper alla chitarra)

Bright Light Fright (Aerosmith cover)

The Death and Resurrection Show (Killing Joke cover) (cantata da Johnny Depp con Alice Cooper alle maracas)

Walk This Way (Aerosmith cover)

The Train Kept A-Rollin’ (Tiny Bradshaw cover)

Encore:

School’s Out / Another Brick in the Wall

La nona edizione di Marostica Summer Festival vede in un unico, straordinario cartellone star internazionali del rock e della pop music, grandi voci italiane e nuovi idoli della scena contemporanea.

Dopo il weekend di l’apertura con Lazza, Hollywood Vampires e i Simply Red il festival continua con Francesco Renga & Nek (5 luglio), MR.RAIN (6 luglio), Besame (8 luglio, ingresso gratuito), Mika (12 luglio) e Biagio Antonacci (13 luglio),