GLORIA GAYNOR: le foto del concerto alla Parco della Musica di Milano

Foto di Andrea Ripamonti
Dopo anni di assenza dalle scene italiane, una delle voci più riconoscibili e un’icona della disco music anni ’70, è tornata in Italia per un appuntamento unico e irripetibile. GLORIA GAYNOR si è esibita lo scorso 29 Giugno 2026, al Parco della Musica di Milano (palco “Arena”), portando sul palco un concerto-evento che ha attraversato successi, nuovi progetti e la storia della disco internazionale.
Il live è stato un viaggio nella sua produzione artistica: dai brani che hanno segnato un’epoca alle tracce più recenti, in uno show costruito per valorizzare l’energia e la voce straordinaria dell’artista. Il Parco della Musica, spazio votato alla grande musica dal vivo, è diventato il luogo ideale per celebrare una serata memorabile.
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Di seguito i prossimi live al Parco della Musica di Milano:
- 08 luglio Five
- 09 luglio Boy George & Culture Club – Unica data italiana
- 12 luglio Belle and Sebastian
- 13 luglio Vulfpeck – Unica data italiana
- 14 luglio Pixies – Unica data italiana
- 15 luglio Caparezza
- 21 luglio I Cani
- 23 luglio Lorde – Unica data italiana
- 25 agosto Djo
- 1 settembre Hollywood Vampires
- 7 settembre Gemitaiz
- 8 settembre Negramaro
- 9 settembre Levante
- 11 settembre Mannarino