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GLORIA GAYNOR: le foto del concerto alla Parco della Musica di Milano

Gloria Gaynor in concerto al Parco della Musica di Milano. Guarda le foto del live show.

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Gloria Gaynor in concerto al Parco della Musica di Milano
Gloria Gaynor in concerto al Parco della Musica di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

Dopo anni di assenza dalle scene italiane, una delle voci più riconoscibili e un’icona della disco music anni ’70, è tornata in Italia per un appuntamento unico e irripetibile. GLORIA GAYNOR si è esibita lo scorso 29 Giugno 2026, al Parco della Musica di Milano (palco “Arena”), portando sul palco un concerto-evento che ha attraversato successi, nuovi progetti e la storia della disco internazionale.

Il live è stato un viaggio nella sua produzione artistica: dai brani che hanno segnato un’epoca alle tracce più recenti, in uno show costruito per valorizzare l’energia e la voce straordinaria dell’artista. Il Parco della Musica, spazio votato alla grande musica dal vivo, è diventato il luogo ideale per celebrare una serata memorabile.

Clicca qui per vedere le foto di Gloria Gaynor a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Gloria Gaynor

Di seguito i prossimi live al Parco della Musica di Milano:

  • 08 luglio Five
  • 09 luglio Boy George & Culture ClubUnica data italiana
  • 12 luglio Belle and Sebastian
  • 13 luglio VulfpeckUnica data italiana
  • 14 luglio PixiesUnica data italiana
  • 15 luglio Caparezza
  • 21 luglio I Cani
  • 23 luglio LordeUnica data italiana
  • 25 agosto Djo
  • 1 settembre Hollywood Vampires
  • 7 settembre Gemitaiz
  • 8 settembre Negramaro
  • 9 settembre Levante
  • 11 settembre Mannarino
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