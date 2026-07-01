GLORIA GAYNOR: le foto del concerto alla Parco della Musica di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

Dopo anni di assenza dalle scene italiane, una delle voci più riconoscibili e un’icona della disco music anni ’70, è tornata in Italia per un appuntamento unico e irripetibile. GLORIA GAYNOR si è esibita lo scorso 29 Giugno 2026, al Parco della Musica di Milano (palco “Arena”), portando sul palco un concerto-evento che ha attraversato successi, nuovi progetti e la storia della disco internazionale.

Il live è stato un viaggio nella sua produzione artistica: dai brani che hanno segnato un’epoca alle tracce più recenti, in uno show costruito per valorizzare l’energia e la voce straordinaria dell’artista. Il Parco della Musica, spazio votato alla grande musica dal vivo, è diventato il luogo ideale per celebrare una serata memorabile.

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Di seguito i prossimi live al Parco della Musica di Milano: