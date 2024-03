GAZZELLE: le foto e la scaletta del concerto soldout al Forum di Milano

Reduce dalla partecipazione alla 74^ edizione del Festival di Sanremo GAZZELLE è tornato con il nuovo tour nei palasport “DENTRO X SEMPRE”, con una doppia data di Milano, in concerto ieri sera al Forum di Assago.

I suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone. Adesso è pronto a riabbracciare il suo pubblico in un tour che ha già collezionato, ancor prima dell’inizio, un tutto esaurito dietro l’altro e raddoppi, fino ad arrivare a tre date sold out nella sua Roma.

Il tour si chiuderà il 16 maggio all’Arena di Verona, la prima occasione per l’artista di portare la magia della sua musica in una delle venue più suggestive e storiche d’Italia per un concerto tutto suo.

GAZZELLE – la scaletta del concerto di Milano

Fottuta canzone

Però

Vita Paranoia

Sbatti

Qualcosa che non va

Blu

Nmrpm

Non lo dire a nessuno

IDEM

Scusa

Settembre

Coprimi le spalle

Nero / Ora che ti guardo bene / Coltellata (Acoustic)

Scintille (Acoustic)

Meglio così

Sopra

Zucchero filato

Flavio

Smpp

Una canzone che non so

E pure…

La prima canzone d’amore

Punk

Tutta la vita



Encore:

Quella te

Tutto qui

Destri

Non sei tu