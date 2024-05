SHERWOOD Festival 2024: vinci i concerti del festival di Padova

Si partirà il 7 giugno e si andrà avanti fino al 13 luglio: un mese di musica, socialità, teatro, sport e cultura nel Park Nord dello Stadio Euganeo di Padova che, come da tradizione, si trasformerà in una foresta pronta ad ospitare persone da tutto il nord est e non solo.

Per partecipare al concorso e vincere un biglietto omaggio compila il form qui sotto e scegli le date preferite. I vincitori saranno contattati tramite email.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3yDBLll

11 giugno 2024 | PENDULUM

13 giugno 2024 | ARIETE

18 giugno 2024 | SUBSONICA

23 giugno 2024 | IDLES

27 giugno 2024 | SALMO + NOYZ NARCOS

03 luglio 2024 | BAD RELIGION

04 luglio 2024 | GAZZELLE

11 luglio 2024 | GEMITAIZ

Nome e Cognome (richiesto) La tua email (richiesto) Il tuo telefono Scegli una o più date PENDULUM ARIETE SUBSONICA IDLES SALMO + NOYZ NARCOS BAD RELIGION GAZZELLE GEMITAIZ Δ

Tra i nomi di punta di questa edizione spiccano sicuramente gli ospiti internazionali: Pendulum live, Bad Religion, Idles, Anthony B, Masta Ace e Marco Polo, tra gli altri.

Ma anche alcuni degli artisti più acclamati della scena nazionale, come Noyz & Salmo, Gazzelle, Ariete, Subsonica, Gemitaiz, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Motta, Tre Allegri Ragazzi Morti, Modena City Ramblers e i Pastaboys, che suoneranno nella giornata organizzata insieme ad Holi.

SHERWOOD Festival 2024, il programma completo

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3yDBLll

7 giugno 2024 | MARGHERITA VICARIO + Gaia Morelli (1€)

8 giugno 2024 | HOLI W/ PASTABOYS + Andrea Martini (1€)

9 giugno 2024 | Sherwood For Kids #10 (1€)

10 giugno 2024 | Talk: Transfemministe si diventa (1€)

11 giugno 2024 | PENDULUM LIVE + DJ Ferro & MC Def + X ‘n Bass

12 giugno 2024 | Built to Blast Sherwood w/ SANGUISUGABOGG (1€)

13 giugno 2024 | ARIETE + Centomilacarie

14 giugno 2024 | BARBASCURA X + Sisma Tumbao (1€)

15 giugno 2024 | Europei: Italia-Albania + GODBLESSCOMPUTERS + Efog (1€)

16 giugno 2024 | OPERA COMIX + Gasp! (1€)

17 giugno 2024 | Dibattito (Tbd) (1€)

18 giugno 2024 | SUBSONICA

19 giugno 2024 | SOTTERRANEI #8 W/ New Candys + Halley DNA (1€)

20 giugno 2024 | Europei: Spagna-Italia (1€)

21 giugno 2024 | TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI (1€)

22 giugno 2024 | Hip-Hop Day w/ MASTA ACE & Marco Polo (1€)

23 giugno 2024 | IDLES

24 giugno 2024 | Europei: Croazia-Italia (1€)

25 giugno 2024 | LO STATO SOCIALE + CIMINI (1€)

26 giugno 2024 | Sherwood Goes HC #8: SLUG GORE, Rough Touch (1€)

27 giugno 2024 | SALMO + NOYZ NARCOS

28 giugno 2024 | Reggae Day #8: ANTHONY B + Attila (1€ può bastare)

29 giugno 2024 | ANNABIT + Putano Hoffman (1€)

30 giugno 2024 | Talk (Tbd) (1€)

1 luglio 2024 | Talk (Tbd) (1€)

2 luglio 2024 | GRIMOON (1€)

3 luglio 2024 | BAD RELIGION + Booze & Glory + Bull Brigade

4 luglio 2024 | GAZZELLE + Irbis

5 luglio 2024 | PSYCODRUMMERS live + Bad Vibes (1€)

6 luglio 2024 | CHIUSI (Ultimo allo Stadio Euganeo)

7 luglio 2024 | Road to Galeano #13 (1€)

8 luglio 2024 | Dibattito (Tbd) (1€)

9 luglio 2024 | Talk w/ Sea Shepherd (1€)

10 luglio 2024 | DIPLOMATICO E IL COLLETTIVO NINCO NANCO (1€)

11 luglio 2024 | GEMITAIZ

12 luglio 2024 | MOTTA + Heaven or Las Vegas (1€)

13 luglio 2024 | MODENA CITY RAMBLERS + España Circo Este + Otisday (1€)