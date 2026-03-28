FIKS: le foto del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Foto di Francesca Maffioletti

Dopo l’esperienza con La Sad, Fiks inaugura un nuovo capitolo della sua carriera con un lavoro che segna una crescita, tanto nelle tematiche quanto nella visione artistica. Anche l’amore non è più visto sotto una lente distruttiva e pessimistica, ma come un luogo in cui imparare, cadere e ritrovarsi. Durante il live attraversa errori, confessioni e rinascite, ricordando che la vita di ciascuno è la somma delle esperienze e anche degli errori. È un invito a guardare il proprio disordine in faccia, senza scappare. Chiamarlo per nome, accettarlo. Perché è dentro al caos che smetti di recitare e inizi ad essere davvero te stesso.

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