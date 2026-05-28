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DIE TOTEN HOSEN + Bull Brigade: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

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Die Toten Hosen in concerto all'Alcatraz di Milano, foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Foto di Giorgia De Dato

Die Toten Hosen sono tornati in Italia il 28 maggio 2026 con un live all’Alcatraz, unica data italiana del Trink Aus! Wir Müssen Gehen – Tour 2026.

La storica band punk tedesca guidata da Campino ha portato sul palco milanese uno show costruito tra classici del repertorio e brani più recenti, mantenendo quell’approccio diretto ed energico che da oltre quarant’anni caratterizza il gruppo dal vivo. La data italiana rientra tra gli appuntamenti speciali di avvicinamento al tour estivo europeo della band.

Ad aprire la serata sono stati i Bull Brigade, special guest della data milanese, reduci dal tour dedicato al nuovo album Perché Non Si Sa Mai.

Il concerto all’Alcatraz ha riportato a Milano una delle realtà più longeve e riconoscibili del punk europeo, in una serata che ha unito sonorità punk rock, cori da stadio e l’impatto live che da anni accompagna la band tedesca sui palchi internazionali.

Clicca qui per vedere le foto dei Die Toten Hosen in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Die Toten Hosen

DIE TOTEN HOSEN – La scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

  1. Die Show Muss Weitergehen
  2. Wir Waren Nie Weg
  3. Opel-Gang
  4. Urknall
  5. Auswärtsspiel
  6. Nur Nach Vorn
  7. Liebeslied
  8. Altes Fieber
  9. Schlechte Nachbarn
  10. Die Schöne und das Biest
  11. Was Ist Mit Uns Los
  12. Alle Sagen Das
  13. Zurück zum Glück
  14. Steh auf, wenn du am Boden bist
  15. Bonnie & Clyde
  16. Was Fruher Einmal War
  17. Unter Den Wolken
  18. Niemals Einer Meinung
  19. Wünsch Dir Was
  20. Hier kommt Alex

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