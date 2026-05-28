DIE TOTEN HOSEN + Bull Brigade: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Giorgia De Dato

Die Toten Hosen sono tornati in Italia il 28 maggio 2026 con un live all’Alcatraz, unica data italiana del Trink Aus! Wir Müssen Gehen – Tour 2026.

La storica band punk tedesca guidata da Campino ha portato sul palco milanese uno show costruito tra classici del repertorio e brani più recenti, mantenendo quell’approccio diretto ed energico che da oltre quarant’anni caratterizza il gruppo dal vivo. La data italiana rientra tra gli appuntamenti speciali di avvicinamento al tour estivo europeo della band.

Ad aprire la serata sono stati i Bull Brigade, special guest della data milanese, reduci dal tour dedicato al nuovo album Perché Non Si Sa Mai.

Il concerto all’Alcatraz ha riportato a Milano una delle realtà più longeve e riconoscibili del punk europeo, in una serata che ha unito sonorità punk rock, cori da stadio e l’impatto live che da anni accompagna la band tedesca sui palchi internazionali.

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DIE TOTEN HOSEN – La scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano