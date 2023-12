DARDUST: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Arcimboldi di Milano

Foto di Rossella Mele

Dardust ieri sera ha incantato il pubblico del suo atteso live Duality + guests sul palco di un gremito Teatro degli Arcimboldi insieme a Elodie, artista più rilevante della scena italiana contemporanea, un vero e proprio viaggio in musica “impressionista” come gli spettacoli di arte varia alla Debussy di fine ‘800 senza una mappa geografica e temporale dove lo spazio, il tempo, i costumi, le scenografie, le luci e i visual con i loro rimandi all’Estremo Oriente hanno impreziosito il visionario show.

Un live in due atti, prima la parte più intima dove Dardust al pianoforte ha performato solo musica classica fino a che non si è aperto il sipario per il violinista Giovanni Andrea Zanon e poi per Elodie che ha emozionato il pubblico con i brani Love is A Losing Game e Vertigine. Durante il secondo atto invece il teatro si è trasformato in un club, il pubblico euforico si è alzato in piedi per ballare a ritmo di musica elettronica sullo sfondo di intense e futuristiche luci a led.

A poco più di un anno di distanza dalla pubblicazione del doppio album Duality, il pianista, compositore e produttore proseguirà il suo viaggio tra emozione e ragione, portando la sua dualità sui palchi dei teatri più prestigiosi d’Italia insieme a ospiti altrettanto eccezionali ancora per diverse date: il 24 gennaio al Teatro Brancaccio di Roma insieme a Franco126 il 29 gennaio al Teatro EuropAuditorium di Bologna con Elisa e il 3 febbraio al Teatro Verdi di Firenze con Samuele Bersani.

Clicca qui per vedere le foto di Dardust in concerto al Teatro Arcimboldi di Milano ( o sfoglia la gallery qui sotto)

DARDUST – la scaletta del concerto di Milano

Atto Primo

Petali (Interno Giorno)

Nuvole in fiore

Sunset on M.

Sturm I – Fear

Lucciole (dalla finestra)

Birth

Dune

The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto cover)

Komorebi (Luce Che Filtra Tra Le Foglie Degli Alberi) (with Giovanni Andrea Zanon on violin)

Stormi Di Origami (with Giovanni Andrea Zanon on violin)

Rückenfigur

Love Is a Losing Game (Amy Winehouse cover) (with Elodie)

Vertigine (Elodie cover) (with Elodie)

Dono Per Un Addio

Inno (Prologo)

Prisma

Sturm II – Ecstasy

Petals (Exterior Night)

Atto Secondo

Parallel 43

Addó staje

We’re Ready to Shine Again

Signore del bosco

Fluid Love

La Serenissima (Rondò Veneziano cover)

Forget to Be

Sublime

Antodotum Tarantulae

Horizon in Your Eyes

Space Samurai / Tenebrae

Bardaginn (The Battle)

Encore:

The Whistle / The Wolf

The Never Ending Road

Storm and Drugs

Hymn (Epilogue)

Outside